Claudia Barraso 27 NOV 2026 - 00:25h.

Ada Colau ha confirmado que hay "una situación económica difícil" en el país, pero pide el voto para "escuchar a la ciudadanía"

Entrevista completa de Ada Colau con Carlos Franganillo: "Me comprometo a un gobierno progresista sin Vox"

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La líder del partido Frente Amplio en las elecciones generales del 29 de noviembre ha pronunciado su discurso final con el que ha cerrado su intervención en el debate a cuatro organizado por la Academia de la Televisión en el que ha tenido que enfrentar su opinión con el resto de los candidatos para la presidencia del Gobierno.

Uno de los temas que ha tratado la exalcaldesa de Barcelona que prometió hablar antes del debate fue la violencia de género, un tema que no se abordó en el cara a cara de hace una semana entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Otra de sus promesas fue mantener “firmeza” con los líderes de PP y Vox para “no aguantar las mentiras”.

La líder de Frente Amplio ha comenzado preguntando a los ciudadanos "cuántas veces nos han dicho que era imposible" y su respuesta ha sido que "muchísimas". Además, ha confesado que entiende "perfectamente, con toda la honestidad que es un momento de mucha preocupación, de mucha incertidumbre, que hay una ola reaccionaria en todo el mundo".

Reconoce una "situación económica difícil"

De la misma manera, ha reconocido que "hay una situación económica difícil para muchas familias, que el problema de la vivienda es insostenible y que hay que cambiarlo ya", por ello se ha comprometido "personalmente y el Frente Amplio es a escuchar a esa ciudadanía movilizada".

Además, se ha referido a "esa ciudadanía que está en las calles diciendo basta" y dice se incluye cuando dice que "queremos un cambio de las reglas del juegos, queremos que las viviendas sean para vivir y no para especular". Por ello, se compromete "a poner el cuerpo en las instituciones para que ese mandato de las calles nadie lo pueda ignorar".

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Una de las cosas que ha prometido hacer si gobierna en las próximas elecciones con su partido es "cambiar las reglas del juegos en las instituciones. El próximo domingo se deciden muchas cosas importantes. Recordemos que los votos de los ricachones de este país, de los caseros, serán muy pequeñitos, pero tu voto, nuestro voto, será un voto como una casa que puede cambiar todo. Por eso te pido el voto por el Frente Amplio", ha terminado diciendo la candidata a las elecciones del 29 de noviembre, Ada Colau, cerrando este debate que marca el final de la campaña electoral.