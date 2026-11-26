Claudia Barraso 26 NOV 2026 - 22:45h.

Santiago Abascal ha llamado "gran buitre de España" a Pedro Sánchez y Ada Colau le pide no "normalizar" esa política

Sigue el debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal, en directo

Compartir







En el comienzo del debate entre los cuatro candidatos de los principales partidos que se presentan a las elecciones generales del 29 de noviembre, ha habido ciertas tensiones relacionadas con la condena de uno de los últimos casos de asesinato por violencia de género, pero el tema de la vivienda también ha provocado que el debate se vuelva más tenso.

En su momento de intervención, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que no iba "a admitir ningún tipo de orden" y les ha aconsejado que se "tapen cuando hagan apelaciones" sobre la violencia de género, pero rápidamente ha dirigido la atención al tema de la vivienda, porque reconoce que "hay algo que va mal, por los altos precios, los pisos compartidos y que los jóvenes no tan jóvenes tienen que seguir viviendo con sus padres contra su voluntad, asegura.

PUEDE INTERESARTE Los looks de los candidatos en el debate a cuatro: Sánchez y Colau sorprenden con un pin mientras que Abascal y Feijóo se mantienen en tonos neutros

Como causa de este problema de la vivienda, Abascal señala la falta de construcción de vivienda, "los altos precios "con el Gobierno de Sánchez ha aumentado un 74% y el alquiler un 50% y el 52% de los inquilinos en España son extranjeros", señala.

El dardo de Abascal a Sánchez

Ada Colau ha cortado la intervención de Abascal para preguntarle si "cuando habla de extranjeros, habla de los fondos buitre extranjeros que acumulan cientos de miles de viviendas", a lo que Abascal ha contestado con dureza que "el gran buitre que hay en España está justo a mi izquierda", dice refiriéndose a Pedro Sánchez. "Es el Presidente del Gobierno que ha impulsado la inmigración masiva, que ha disparado los precios de la vivienda y que ha facilitado todo".

PUEDE INTERESARTE María Casado opta por unos zapatos planos en el debate a cuatro tras hacerse viral al quitarse los tacones en el cara a cara

La exalcaldesa de Barcelona a reclamado a Abascal el "insulto" a Pedro Sánchez diciendo que "normaliza que en la política se pueda insultar". María Casado ha tenido que intervenir entre ambos candidatos, pidiendo "deportividad" y pide que haya unos límites por los espectadores de "no llegar al insulto".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La respuesta del presidente del Gobierno

Después de la intervención de la moderadora, Pedro Sánchez ha "agradecido a Ada" que "reivindique la buena política, la argumentación desde la verdad, no desde la mentira". Además, ha reconocido los ataques de Abascal como parte de un "reality" y pide habar de "vivienda".

Santiago Abascal no ha dudado en volver a contestar, diciéndole al presidente del Gobierno que no es "capaz de enfrentarse" a él. "Tiene que traer a esta señora para que le haga el juego sucio. Hágase el ofendido si quiere o si pretende seguir callándonos está usted equivocado".