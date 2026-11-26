Alberto Rosa 26 NOV 2026 - 22:29h.

La candidata de Frente Amplio ha pedido al resto de líderes condenar la violencia de género al inicio del debate

El saludo de los cuatro candidatos: de la charla de complicidad entre Feijóo y Ada Colau al saludo de Abascal y el líder del PP

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La candidata por el Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha abierto el debate a cuatro de este jueves 26 de noviembre antes de las elecciones generales del domingo. La exalcaldesa de Barcelona ha comenzado pidiendo al resto de candidatos que condenen la violencia machista, después de que este pasado miércoles se produjera otro crimen en Bullas, Murcia, en el que un hombre acabó con la vida de su pareja.

Todos los líderes excepto Santiago Abascal han condenado desde sus atriles las violencia de género al comienzo de sus intervenciones. El candidato de Vox se ha limitado a hacer su intervención inicial de balance de legislatura. "No voy a hablar de lo que quieran cuando ellos lo ordenen", ha dicho Abascal después al comienzo del bloque de vivienda.

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Los cuatro principales partidos han afrontado esta noche el último debate de la campaña electoral del 29N con el objetivo de consolidar sus posiciones: de la reivindicación de su obra de Gobierno durante estos cuatro años, en el caso de PSOE y Frente Amplio, a erigirse como una alternativa viable en el caso de PP y Vox.

Un debate decisivo

Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) mantienen un debate organizado por la Academia de la Televisión para confrontar sus propuestas, una cita para la que se han despejado sus agendas de este jueves.

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El Gobierno ha apostado desde el primer momento en que en el debate a cuatro se vería "al mejor" Pedro Sánchez, según apuntó el ministro de Hacienda, Arcadi Espada. Por su parte, Núñez Feijóo ha afrontado el debate con la intención de demostrar que la alternativa real al ejecutivo de Pedro Sánchez pasa por el PP. "Estamos en un fin de ciclo. Yo creo que está claro, todo el mundo lo está viendo y hay que cambiar España", ha apuntado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.