Claudia Barraso 26 NOV 2026 - 21:53h.

María Casado opta por unos zapatos planos tras tener que quitarse los tacones en el primer debate

María Casado se hace viral por quitarse los zapatos tras el debate de Sánchez y Feijóo: "Eran unos taconazos imposibles"

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Como en el cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la periodista María Casado vuelve a ser la encargada de moderar este debate a cuatro que organiza la Academia de la Televisión entre los principales candidatos de los partidos que se presentan a estas elecciones generales del 29 de noviembre.

María Casado ha recibido, antes del comienzo del debate, a todos los candidatos, por orden de llegada. Primero saludaba y se hacía la fotografía protocolaria en el photocall con Santiago Abascal, después con Alberto Núñez Feijóo, la tercera en llegar fue Ada Colau y el último, elegido por sorteo, ha sido Pedro Sánchez.

Minutos antes del comienzo del debate, los candidatos y la moderadora entraban al plató donde se realiza este importante debate que sirve para cerrar, un día antes, los 15 días que ha durado la campaña electoral de todos los partidos. En el plató, se realizará el protocolo saludo entre todos los candidatos y varias fotografías con la presentadora y sin ella, tal y como se hizo en el cara a cara de Pedro Sánchez y Feijóo.

El comentado gesto de María Casado durante el cara a cara

Durante este último debate hubo muchos detalles que se analizaron cuidadosamente, como la vestimenta que eligió ambos candidatos, la llegada de cada uno de ellos, o el saludo junto a María Casado en su encuentro en el plató. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una cosa que hizo la presentadora al terminar el debate y que nadie se esperaba, pero que no pasó desapercibido en las redes sociales y con lo que muchos usuarios confesaban sentirse identificados.

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Al terminar el debate entre el presidente del Gobierno y el líder del PP, surgió una charla con algunos asesores de comunicación o miembros del equipo del partido, pero María Casado, cansada de los tacones que llevaba puestos, decidió quitárselos una vez se apagaron las cámaras y dejarlos puestos sobre el atril. Pero las cámaras grabaron algunos de los momentos después y pillaron este comentado momento.

La opción de María Casado para el debate a cuatro

Para este debate, María Casado ha optado por unos zapatos planos, parecidos a unos mocasines para combinar su 'total black' en este debate a cuatro que organiza la Academia de la Televisión, de la que es presidenta.

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Esta vez, la presentadora ha elegido ir más cómoda después de que muchos usuarios viesen cómo se descalzó tras el debate debido a los tacones tan altos que había elegido para el anterior debate, algo que no le hizo no poder aguantar con ellos hasta el final de la cita.