Claudia Barraso 26 NOV 2026 - 21:01h.

Pedro Sánchez y Ada Colau sorprenden llevando diferentes pines mientras Feijóo y Abascal eligen looks más neutros

El análisis de la vestimenta de Pedro Sánchez y Núñez Feijóo en el debate: del color de las corbatas a los trajes elegidos

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El debate a cuatro entre los candidatos de los principales partidos políticos que se presentan a las elecciones del 29 de noviembre cierra, un día antes, los 15 días de campaña electoral que han marcado los comicios de 2026.

El encuentro ha sido organizado por la Academia de la Televisión y los candidatos han ido llegando a diferentes horas. El primero en llegar ha sido el candidato de Vox, Santiago Abascal, a las 20:20, mientras que Alberto Núñez Feijóo aparecía en el recinto 10 minutos más tarde. La tercera en llegar fue Ada Colau y el último, el presidente del Gobierno, tal y como se decidió por sorteo.

Uno de los detalles que más se analizó durante el debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Feijóo fue la llegada de cada uno de ellos y lo que llevaban puesto. Pedro Sánchez, según comentaron algunos expertos, llevó puesta la corbata de color granate, con la que se le ha visto en más de una ocasión. Mientras que Feijóo eligió una de color verde, con relieve y lunares blancos la cual los expertos consideraban que "era la que le daba suerte".

La llegada de los candidatos

Santiago Abascal ha aparecido, como era de esperar, a las 20:20 en el recinto del lugar donde se va a realizar el debate. Para el momento, ha elegido vestir lo más neutro posible, con una americana azul, la corbata del mismo color, la cual "lleva puesta en los carteles electorales", según confirma una de las expertas en Noticias Cuatro, un pantalón de traje gris y unos oscuros.

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Alberto Núñez Feijóo ha llegado también muy puntual, a su hora indicada, a las 20:30, con un traje de color azul oscuro que ha combinado con una camisa de color azul más clarito y la corbata es muy parecida que llevó en el debate cara a cara con Pedro Sánchez, pero también de color azul. Los zapatos que ha elegido son de color negro.

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Ada Colau se ha adelantado unos minutos, concretamente dos minutos de antelación. El look que ha llevado es un abrigo largo, en la que llevaba una chapa de su partido, Frente Amplio. Debajo de él llevaba una especie de camisa de color gris en la que ha querido colocar un pin de la bandera LGTBIQ+ que ha combinado con un pantalón también de color gris, un poco más claro y unos botines de color negro.

Pedro Sánchez ha elegido un traje de color azul oscuro, igual que el líder de la oposición y el color de la corbata es color rojo, como el de su partido. Además, lo que más ha llamado la atención es que ha decidido llevar un pin puesto en su chaqueta, de la Agenda 2030, igual que hizo en el debate del 2023, además mantiene los mismos tonos de vestimenta que ese año.