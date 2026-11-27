Alberto Rosa 27 NOV 2026 - 00:12h.

El candidato a la presidencia de Vox ha aprovechado su minuto de oro para reivindicar la "prioridad nacional para el acceso a las ayudas sociales"

Feijóo promete dimitir si no gobierna tras las elecciones y reta a Pedro Sánchez a hacer lo mismo: "¿Asume usted la responsabilidad?"

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El candidato a la presidencia del Gobierno de Vox, Santiago Abascal, ha aprovechado su minuto de oro final en el debate a cuatro celebrado este jueves por la Academia de la Televisión "para que frenemos la invasión migratoria, para que defendamos nuestras fronteras y para que recuperemos Ceuta", ha señalado.

El candidato de Vox ha reivindicado una "prioridad nacional" para "el acceso a las ayudas sociales y las familias tengan acceso a una plaza de guardería pública", ha añadido. "En definitiva, para que vuestro barrio siga siendo vuestro barrio, las mujeres puedan vestir como quieran y los mayores puedan sentirse seguros. Para que los impuestos dejen de ser abusivos y las familias lleguen a fin de mes y los jóvenes puedan tener una casa. Para que la industria no se vaya de tu comarca y tú no tengas que abandonar tu pueblo", ha remarcado Abascal.

Los cuatro representantes de los partidos mayoritarios que se presentan este domingo 29 de noviembre a las elecciones han mantenido un acalorado debate marcado por los reproches y acusaciones entre los distintos líderes.

Un debate marcado por los cruces entre los dos bloques

Los cuatro candidatos han protagonizado un tenso debate marcado por la división de los dos bloques: el del PSOE y Frente Amplio y el de PP con Vox. El líder de la formación de extrema derecha y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha encarado el debate de forma "muy optimista", según expresaba el diputado y cabeza de lista por Asturias, José María Figaredo, este jueves ante los medios.

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"Todo lo que sea que se escuche la voz de Vox y la voz de Santiago Abascal siempre es muy interesante", ha apuntado Figaredo, que ha destacado que se podrán escuchar las propuestas de su partido "de forma directa, sin ser manipuladas, ni cortadas, ni troceadas", dijo. Ha sido la primera vez que el líder de la formación de extrema derecha se ha enfrentado en un debate electoral televisado a Feijóo y Colau. Con Sánchez ha sido su tercer encuentro.

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El debate a cuatro ha estado dividido en cinco bloques: vivienda, economía y fiscalidad, políticas sociales y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática y migración y política exterior. Cada candidato ha tenido cinco minutos para exponer sus posiciones.

Para el minuto de oro, Pedro Sánchez ha sido el primero en abrir la ronda, seguido de Santiago Abascal, Ada Colau y Alberto Núñez Feijóo, que ha sido el que ha cerrado.