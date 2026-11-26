Feijóo ha prometido que dimitirá en caso de no conseguir gobernar tras las elecciones y reta a Sánchez a hacer lo mismo

Sigue el debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal, en directo

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El presidente, Pedro Sánchez, ha urgido este jueves a los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a reconocer los resultados de las elecciones del 29 de noviembre, frente a la polémica por las nacionalizaciones de la llamada 'ley de nietos', y el 'popular' le ha desafiado a dimitir y renunciar al fuero si las pierde.

"El PSOE siempre, a lo largo de la historia democrática, ha reconocido los resultados electorales", ha asegurado el jefe del Ejecutivo, que a continuación les ha reprochado las sospechas lanzadas sobre un presunto fraude electoral a través de la 'ley de nietos', el voto de los residentes en el exterior, el voto por correo o las regularizaciones de inmigrantes. "Les estoy escuchando hablar de pucherazo, ponen en cuestión el censo, el voto exterior", ha lamentado.

"Le subo la apuesta", ha intervenido el Feijóo. Así, le ha retado a "asumir la responsabilidad" de dimitir, dejar el acta de diputado y renunciar al aforamiento si pierde los comicios generales. "Yo sí", ha agregado el líder 'popular'. Sánchez, de su lado, no ha respondido a estas cuestiones.

Abascal acusa al Gobierno de "intentar asaltar el censo electoral"

Abascal, por su parte, ha insistido en acusar al Gobierno de "intentar es asaltar el censo electoral con la ley de nietos". "No sé cómo se atreve a venir aquí y actuar de esa manera, a mostrarse impertérrito", ha reprochado a Sánchez.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, han coincidido este jueves en pedir al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, que exija la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la compra de lo que han denominado como "su "aticazo".

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Así se lo han echado en cara ambos a Feijóo en distintos momentos durante el debate a cuatro que ha organizado la Academia de la Televisión, un asunto que también ha sido recurrente en los mítines de Sánchez y Colau para atacar al PP.

Sánchez pide la dimisión de Ayuso

En concreto, Sánchez ha recriminado a Feijóo por qué no sólo no haya exigido la dimisión de Ayuso sino que, además, haya minimizado el dinero que ha destinado a esa compra del famoso ático apuntado que "no es tanto dinero".

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"¿Por qué no exige la dimisión a la señora Ayuso, señor Feijóo? ¿Es que tiene miedo a pasar a la historia del PP, como le pasó a (Pablo) Casado?", ha inquirido el presidente al líder del primer partido de la oposición. "No dice absolutamente nada", ha lamentado.

"¿No cree que Ayuso debería dimitir después de comprar un aticazo, insultar a Mari Carmen, llamar terroristas a los activistas de vivienda o garrapatas a los maestros en huelga?, ha planteado, por su parte, Colau.