Alberto Rosa 26 NOV 2026 - 21:58h.

Los cuatro candidatos han llegado acompañados de sus equipos al plató de la Academia de la Televisión

Debate a cuatro clave entre Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau: fortalezas, debilidades y líneas rojas que no deben cruzar, según una experta

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El encuentro entre los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno antes del debate ha dejado varias imágenes que no han pasado desapercibidas. Del mismo modo que ocurrió en el cara a cara entre Sánchez y Núñez Feijóo, los candidatos están acompañados por su equipo de asesores.

Han entrado juntos en el plató junto a la moderadora y presidenta de la Academia de la Televisión, María Casado. Se les ha visto con muy pocos gestos de acercamiento entre ellos. Abascal se ha acercado a saludar a Feijóo y se han intercambiado sonrisas.

Ada Colau y Sánchez también se han saludado y se han intercambiado comentarios. Tras posar para la foto ante los medios, los candidatos se han dirigido a sus respectivos atriles junto a sus asesores. Los atriles de Ada Colau y Alberto Núñez Feijóo están juntos y se ha podido ver a los candidatos del PP y Frente Amplio intercambiando unas palabras junto a sus equipos.

Un debate decisivo

Los cuatro principales partidos han afrontado esta noche el último debate de la campaña electoral del 29N con el objetivo de consolidar sus posiciones: de la reivindicación de su obra de Gobierno durante estos cuatro años, en el caso de PSOE y Frente Amplio, a erigirse como una alternativa viable en el caso de PP y Vox.

Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) mantienen un debate organizado por la Academia de la Televisión para confrontar sus propuestas, una cita para la que se han despejado sus agendas de este jueves.

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El Gobierno ha apostado desde el primer momento en que en el debate a cuatro se vería "al mejor" Pedro Sánchez, según apuntó el ministro de Hacienda, Arcadi Espada. Por su parte, Núñez Feijóo ha afrontado el debate con la intención de demostrar que la alternativa real al ejecutivo de Pedro Sánchez pasa por el PP. "Estamos en un fin de ciclo. Yo creo que está claro, todo el mundo lo está viendo y hay que cambiar España", ha apuntado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

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El líder de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, encaraba el debate de forma "muy optimista", según ha expresado el diputado y cabeza de lista por Asturias, José María Figaredo. "Todo lo que sea que se escuche la voz de Vox y la voz de Santiago Abascal siempre es muy interesante", ha apuntado Figaredo, que ha destacado que se podrán escuchar las propuestas de su partido "de forma directa, sin ser manipuladas, ni cortadas, ni troceadas".

Para la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, este debate servirá de "punto de inflexión" para que la coalición de izquierdas materialice su "remontada" y logre revalidar gobierno con el PSOE. "La remontada del Frente Amplio se va a materializar ante toda España. El domingo habrá una gran movilización de las clases populares de este país para que haya un gobierno de izquierdas", ha sostenido el Bustinduy.