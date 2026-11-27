El Partido Popular basa su denuncia ante la la Junta Electoral Central en quejas de electores

El PP de Díaz Ayuso y Vox agitan el fantasma de la manipulación del voto por correo o el CERA al amparo de la Ley de Nietos

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El Partido Popular ha denunciado este viernes ante la Junta Electoral Central (JEC) "irregularidades" y "graves incidencias" en el voto por correo y el reparto de la propaganda electoral.

En un escrito urgente ante el máximo órgano electoral y a dos días de las elecciones generales, el partido de Alberto Núñez Feijóo denuncia "graves incidencias" en la entrega de la documentación del voto por correo tras las quejas que ha recibido de electores que lo han solicitado y no han recibido la documentación o ha llegado con retraso.

Posible relevancia penal

Además, indica el PP, la Junta Provincial de Madrid les ha informado de la denuncia de un ciudadano que encontró "cientos de sobres" de su propaganda electoral y de otro partido en un contenedor de residuos en Madrid.

"Ante la posible relevancia penal de estos hechos hemos reclamado a la Junta que remita toda esta documentación a la Fiscalía", señalan desde el partido.