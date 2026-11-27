Laura Sólvez 27 NOV 2026 - 17:09h.

Durante las próximas horas continuarán los trabajos de organización en los colegios electorales de toda España

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La campaña electoral apura sus últimas horas. A partir de esta medianoche se acabarán los mítines y los candidatos dejarán de pedir el voto. Desde ese momento, el protagonismo pasará a los ciudadanos, que este domingo tendrán la última palabra en las urnas. Muchos ya lo tienen claro: "hay que venir, hay que votar y cambiar las cosas".

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A partir de las 9 de la mañana se abren los colegios electores este domingo 29N

Con el cierre de la campaña se vacían los atriles y comienza otro escenario, el de los colegios electorales. Mientras algunos ciudadanos regresan a España para poder ejercer su derecho al voto, ya sea porque no han recibido a tiempo la documentación necesaria o porque así lo tenían previsto, otros trabajan para que todo esté preparado para la jornada electoral.

Durante las próximas horas continuarán los trabajos de organización en los colegios electorales para que este domingo 29 de noviembre, a las nueve de la mañana, puedan abrir sus puertas y recibir a los votantes.

Las urnas ya están colocadas y las papeletas esperan sobre las mesas. Todo queda listo para una jornada en la que desaparecerán los discursos y los micrófonos. A partir de entonces hablarán las urnas y serán los ciudadanos quienes decidan, con su voto, el rumbo político del país.