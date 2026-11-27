Pedro Sánchez felicita a Ada Colau y asegura que “el bloque progresista ha ganado por goleada” el debate a cuatro frente a Feijóo y Abascal
Tras el debate, desde Ferraz, Pedro Sánchez ha vuelto a pedir a los suyos "sudar la camiseta" para persuadir a los que todavía estén dudando a quién votar
¿Quién crees que ha sido el ganador del debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez - Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau?
MadridFerraz respira optimismo tras el debate a cuatro. Desde la sede socialista, donde más de 200 militantes recibieron a su líder, consideran que Pedro Sánchez y el bloque progresista se impusieron como ganadores de la esperada cita frente a la “involución” del bloque conformado por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.
Insistiendo en la misma idea, el líder socialista ha vuelto a repetir: cuatro atriles, pero solo dos caminos; el de los derechos o el de las derechas. Por eso, Sánchez ha vuelto a llamar al PP y Vox “machistas”, ha pedido a todas las mujeres una movilización masiva y ha felicitado a Ada Colau por el “magnifico debate” que ha llevado a cabo.
Pedro Sánchez celebra la victoria del bloque progresista en el debate a cuatro
"El bloque progresista ha ganado por goleada", ha sentenciado, reiterando que en el debate se han visto dos modelos de país de sociedad y dos candidatos, –él y Colau–, que han reivindicado la buena educación y la buena política, según ha celebrado desde la sede del PSOE en Ferraz.
Ante todos sus militantes y los distintos cargos socialistas allí presentes tras el debate, Sánchez ha señalado que a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, candidatos de PP y Vox, solo han "insultado" y "mentido", apostillando que además ha quedado claro que son "abiertamente machistas". De hecho, esto último se lo reprochó Sánchez en directo a Feijóo en pleno debate cuando, en uno de los momentos más comentados de la noche, el líder del PP pronunció un “y usted calladita” dirigido a Ada Colau para acusar a los suyos de haber guardado silencio ante la gestión y los casos de corrupción del actual presidente.
Por eso, a ello se refirió también Pedro Sánchez en Ferraz, recriminando también a Santiago Abascal que no condenase la violencia de género después de que los dos candidatos de la izquierda le preguntaran en varias ocasiones.
"El otro manda callar a las mujeres", dijo también en referencia a Feijóo tras el rifirrafe que mantenido con la candidata de Frente Amplio.
"Son tal para cual, no conocen a las mujeres", ha seguido Sánchez, asegurando que el próximo domingo no se van a callar y hablarán "alto y claro" en las urnas para decir que no quieren "involución".
Tras este debate, Sánchez ve "más cerca la mayoría progresista" y ha vuelto a pedir a los suyos "sudar la camiseta" para persuadir a los que todavía estén dudando a quién votar para seguir gobernando a partir del 30 de noviembre.