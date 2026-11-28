La Junta Electoral Provincial concluye que el post en la red X del PSOE contiene una llamada genérica a la participación el día de votación

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La Junta Electoral Provincial (JEP) de Zaragoza ha ordenado al PSOE Aragón la retirada de diferentes post en la red X que considera son contrarios a la ley electoral porque están solicitando el voto para el partido socialista en la jornada de reflexión.

La denuncia de los populares apuntaba a una publicación de la cuenta en la red social X del PSOE Aragón (@aragonpsoe) este sábado, jornada de reflexión, en la que se incluía el 'hashtag' "votaconfuerza".

La resolución de la JEP de Zaragoza, firmada por su secretaria, María Luis Guillén Fleta, concluye que el post en la red X del PSOE contiene una llamada genérica a la participación el día de votación, pero incluye enlaces a dos 'hashatgs' de contenido electoral y una invitación al voto al propio partido, "lo que excede el mero formato de fomento de la participación", por lo que resuelve requerir la retirada inmediata de dicho post difundido en el día de reflexión por vulnerar la prohibición contenida en el art. 53 LOREG.

El PP lamenta que "el PSOE haga trampas hasta el último día"

Desde el Partido Popular de Aragón lamentan que "el PSOE haga trampas hasta el último día de la campaña electoral" y recuerda que la Junta Electoral ya he dictaminado que vulneró la ley electoral con la "visita promocional" del ministro Planas a una obra de regadíos en la comarca de Monegros acompañado de la secretaria general de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría.

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En esa resolución estimó la denuncia del Partido Popular contra el ministro de Agricultura, Luis Planas, presentada el 19 de noviembre, tras una visita institucional a unas obras de regadío en Bujaraloz (Zaragoza) y Sariñena (Huesca).