Marta Egea 29 NOV 2026 - 08:45h.

Ningún ciudadano puede votar presencialmente en nombre de otra persona, aunque cuente con su autorización, ya que el sufragio es personal y secreto

Cómo se cuentan los votos por correo en las elecciones generales

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MadridEl derecho al voto es uno de los pilares fundamentales de la democracia española, pero su ejercicio está sujeto a una serie de normas que buscan garantizar la libertad y la confidencialidad de los electores. De cara a las próximas elecciones del 29N, pueden surgir dudas entre aquellos que, por motivos de salud, dificultades de movilidad u otras circunstancias personales, no puedan acudir a las urnas o necesiten ayuda para completar el proceso de votación.

Una de las cuestiones que más interrogantes plantea si un familiar, amigo o persona de confianza puede depositar el voto en la urna en nombre de otro ciudadano. Aunque la legislación española establece que el sufragio es personal y secreto, también contempla ciertos mecanismos de asistencia para facilitar la participación de las personas que encuentran dificultades a la hora de votar. Sin embargo, estas posibilidades no deben confundirse con la opción de delegar libremente el voto, ya que existen diferencia importantes entre ayudar a un elector y sustituirlo durante la votación.

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¿Puede otra persona votar por ti en las elecciones generales del 29N?

La respuesta general es que ninguna persona puede acudir a un colegio electoral y votar en nombre de otra por el simple hecho de contar con su autorización. En España, el voto es personal y secreto, por lo que cada ciudadano debe ejercer su derecho al sufragio siguiendo el procedimiento legalmente establecido.

El artículo 86 de la LOREG regula cómo debe realizarse la votación presencial y establece que los electores deben acudir a la mesa que les corresponda, acreditar su identidad y entregar los sobres cerrados al presidente. Una vez que se comprueba la inscripción censal y la identidad del ciudadano, el presidente devuelve los sobres al elector para que los introduzca en las urnas que correspondan.

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Por lo que, una persona no puede presentarse con el DNI de un familiar, un amigo o una pareja para solicitar que se contabilice su voto en ausencia del titular. Tampoco es suficiente disponer de una autorización firmada o de un poder notarial ordinario para sustituir al elector durante la votación presencial.

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¿Qué ocurre si una persona necesita ayuda para depositar su voto?

Aunque el voto es personal e intransferible, la legislación contempla determinados supuestos en los que los ciudadanos pueden recibir ayuda para ejercerlo. Las personas que no sepan leer o que, debido a alguna discapacidad, tengan dificultades para elegir la papeleta, introducirla en el sobre o entregarla al presidente pueden recurrir a una persona de su confianza.

Este procedimiento, conocido como voto asistido, permite que un familiar, amigo o acompañante ayude al elector durante las operaciones necesarias para votar. Pero, es importante diferenciar entre prestar ayuda y votar en nombre de otra persona. El acompañante no adquiere el derecho a decidir qué candidatura debe elegir el elector, sino que debe respetar sus preferencias y facilitar que pueda expresarlas.

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Cómo pueden votar las personas ciegas o con discapacidad visual

Las personas ciegas o con discapacidad visual también disponen de un procedimiento específico para votar sin necesidad de revelar sus preferencias políticas a un acompañante. Este sistema, regulado por el Real Decreto 1612/2007, usa documentación complementaria en braille que permite identificar las candidaturas y preparar los sobres de votación de forma automática.

Para usarlo, los electores que cumplan los requisitos establecidos deben solicitar previamente el kit de voto accesible, que estará disponible en su colegio electoral durante la jornada. La documentación incluye sobres identificados en braille para el Congreso y materiales adaptados para seleccionar candidatos al Senado. Pero, el voto accesible y el voto asistido son procedimientos distintos.

¿Puede otra persona entregar tu voto por correo en Correos?

La situación cambia cuando el elector ha solicitado votar por correspondencia y no puede desplazarse personalmente a una oficina postal para entregar la documentación. Para las elecciones generales del 29N, Correos permite que otra persona entregue el voto en nombre del elector cuando este no pueda acudir personalmente, siempre que presente la autorización y los documentos exigidos.

El representante deberá aportar una autorización firmada por el titular, una fotocopia de su documento oficial de identidad y su propio documento identificativo. Correos dispone de un modelo de autorización para hacer este trámite más fácil a los ciudadanos.

Esta posibilidad es especialmente útil para personas enfermas, con dificultades de movilidad o que, por circunstancias justificadas, no puedan acudir personalmente a entregar el sobre.

La solicitud del voto por correo debe realizarla personalmente el elector, ya sea en una oficina de Correos o mediante los sistemas de identificación electrónica admitidos. Sin embargo, cuando una enfermedad o incapacidad impide formular personalmente la solicitud, el artículo 72 de la LOREG permite que otra persona la presente en su nombre mediante una autorización notarial o consular y la correspondiente acreditación médica.