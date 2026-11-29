Marta Egea 29 NOV 2026 - 08:30h.

Los ciudadanos podrán acudir a votar en las elecciones generales del 29N con bolsos, mochilas o paraguas sin ningún problema, solo aquellos objetos que puedan comprometer la seguridad están prohibidos

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MadridDe cara a las elecciones generales del próximo 29N, pueden surgir dudas sobre cuestiones habituales que pasan desapercibidas, como la posibilidad de entrar a un colegio electoral, llevando un bolso, una mochila o un paraguas. Aunque estos accesorios forman parte de nuestro día, su presencia en los colegios electorales puede generar dudas sobre las restricciones de acceso y las medidas de seguridad aplicables.

La legislación española regula el orden dentro de los locales de votación y establece determinadas prohibiciones para evitar situaciones que puedan comprometer la seguridad de los electores o dificultar el funcionamiento de las mesas. Pero, estas limitaciones no afectan a todos los objetos personales por igual.

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¿Se puede entrar al colegio electoral con un bolso o una mochila?

Generalmente, sí. La legislación electoral española no prohíbe expresamente entrar a votar con un bolso, una mochila o una cartera, siempre que estos objetos no supongan ningún riesgo para la seguridad ni interfieran en el funcionamiento del colegio electoral. El artículo 91 de la LOREG regula las condiciones de acceso a los locales electorales y establece las responsabilidades del presidente de la mesa en materia de orden público.

Sin embargo, este artículo no incluye los bolsos ni las mochilas entre los objetos prohibidos. Por tanto, un ciudadano puede acudir con sus pertenencias personales, como el teléfono móvil, la cartera, las llaves o los documentos de identificación. La situación podría ser diferente si el objeto supone un peligro concreto, contiene elementos prohibidos o dificulta el acceso de otras personas.

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¿Está permitido entrar a votar con un paraguas?

La posibilidad de acceder con un paraguas puede despertar especial interés, ya que el 29N es una fecha en la que las lluvias y las bajas temperaturas pueden obligar a muchos ciudadanos a protegerse durante sus desplazamientos. La normativa electoral vigente no establece una prohibición específica de entrar con paraguas en los colegios electorales. Por tanto, un paraguas convencional no supone un peligro por el simple hecho de llevarlo.

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Sin embargo, el artículo 91.4 de la LOREG impide acceder al local electoral con armas o instrumentos susceptibles de usarse como tales. Por ejemplo, si ese mismo paraguas se usa para amenazar a otros electores o alterar el orden, el presidente de la mesa podría intervenir para garantizar la seguridad.

Qué objetos están prohibidos dentro de los colegios electorales

Aunque los bolsos, mochilas y paraguas convencionales no aparecen expresamente prohibidos, sí que existen ciertas restricciones que todos los electores deben respetar. La principal se encuentra en el artículo 91 de la LOREG, que dice que nadie puede acceder a un local electoral con armas ni con instrumentos que puedan ser susceptibles de serlo. Esta disposición busca garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar situaciones que puedan intimidar a los votantes o alterar el desarrollo de las elecciones.

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Además, el artículo 93 de esta misma ley prohíbe realizar propaganda electoral dentro de los locales de votación y sus inmediaciones. Esta restricción también puede afectar a ciertos accesorios personales cuando incorporen mensajes, símbolos o elementos que constituyan propaganda partidista.

¿Quién decide si puedes entrar con ciertos objetos?

La autoridad responsable de mantener el orden dentro del local electoral es el presidente de la mesa, tal y como dicta el artículo 91 de la LOREG. Entre sus funciones se encuentra garantizar que los electores puedan acceder libremente, evitar alteraciones durante las votaciones y adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la legislación.

Esto quiere decir que el presidente puede intervenir cuando la presencia de un objeto comprometa la seguridad o impida el correcto funcionamiento del colegio electoral. Si se produce una incidencia, podrá solicitar la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que deben prestar el auxilio requerido para proteger el recinto.

No obstante, estas facultades no suponen que puedan establecerse prohibiciones arbitrarias sobre cualquier pertenencia personal. Las decisiones deben estar relacionadas con el mantenimiento del orden, el cumplimiento de la ley y la protección del derecho al voto.

Qué pasa si el colegio electoral está en un centro educativo

Muchos colegios electorales se encuentran en escuelas, institutos, centros culturales o instalaciones municipales que durante el resto del año pueden tener sus propias normas de acceso. Esta circunstancia también puede generar dudas, especialmente cuando un edificio cuenta con restricciones habituales para ciertos objetos.

Sin embargo, durante la jornada electoral deben aplicarse las disposiciones específicas que regulan el desarrollo de las votaciones, sin confundir automáticamente las reglas internas ordinarias del edificio con una prohibición electoral.

Los locales usados para votar deben reunir las condiciones necesarias para su finalidad y ser accesibles para las personas con limitaciones de movilidad. También corresponde a los ayuntamientos señalizar adecuadamente las secciones y mesas electorales. Estas condiciones buscan que los ciudadanos puedan acceder al recinto y ejercer su derecho al sufragio sin obstáculos innecesarios.