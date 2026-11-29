Marta Egea 29 NOV 2026 - 09:00h.

Un interventor electoral debe supervisar las votaciones y el recuento de votos en representación de los partidos políticos, aunque no recibe una remuneración oficial del Estado

Cómo se cuentan los votos por correo en las elecciones generales

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MadridEl desarrollo de unas elecciones generales requiere la participación de muchas personas que se encargan de garantizar que las votaciones transcurran con normalidad y que los resultados se contabilicen correctamente. Aunque los presidentes y vocales de las mesas electorales suelen ser las figuras más conocidas, existen otros representantes que también desempeñan un papel importante durante ese día. Es el caso de los interventores, que estarán presentes en los colegios electorales el próximo 29N para supervisar el proceso en nombre de las distintas candidaturas políticas.

Los interventores tienen la responsabilidad de comprobar que las votaciones y el escrutinio se desarrollan conforme a la legislación electoral, además de poder presentar reclamaciones cuando detecten alguna irregularidad. Sin embargo, a diferencia de los miembros de las mesas, no son seleccionados por sorteo público, sino que son designados directamente por los partidos políticos. Por ello, hay diferencias en sus obligaciones y en las compensaciones económicas que pueden recibir por participar en los comicios.

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Cuánto cobra un interventor electoral en las elecciones generales del 29N

A diferencia de los presidentes y vocales de las mesas electorales, los interventores no tienen derecho a recibir una dieta económica del Estado por participar en las elecciones. Su función consiste en representar a una candidatura y supervisar el desarrollo de la votación, pero no forman parte de los tres miembros que constituyen oficialmente la mesa.

La LOREG distingue expresamente entre ambas figuras. Mientras que el artículo 28 contempla las compensaciones económicas de los presidentes y vocales, los artículos 78 y 79 regulan los derechos y funciones de los interventores sin establecer una remuneración pública específica.

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Esto no quiere decir que un interventor no pueda recibir ninguna compensación económica. Los partidos políticos pueden establecer acuerdos propios para cubrir gastos de desplazamiento, manutención o ciertas cantidades por la colaboración prestada, aunque estas aportaciones no constituyen una dieta general garantizada por la legislación electoral.

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Qué es un interventor electoral y quién puede desempeñar esta función

Un interventor es una persona designada por una candidatura electoral para supervisar el desarrollo de la votación y el escrutinio en una mesa concreta. Su presencia permite que las formaciones políticas tengan representantes durante la jornada y puedan comprobar directamente que las operaciones electorales se realizan conforme a la ley.

Cada candidatura puede nombrar hasta dos interventores por mesa electoral, aunque únicamente uno de ellos puede ejercer sus funciones en cada momento. Ambos pueden sustituirse libremente durante la jornada. Para ser interventor es necesario tener la condición de elector y estar inscrito en el censo electoral. No es obligatorio estar afiliado al partido que realiza el nombramiento.

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Los interventores deberán presentar su credenciales ante la mesa electoral durante los preparativos de la jornada, para que el presidente pueda comprobar su identidad y admitirlos.

Cuáles son las funciones de un interventor durante la jornada electoral

La principal responsabilidad de un interventor consiste en vigilar que el proceso electoral se desarrolla correctamentey que se respetan los derechos de los votantes y las candidaturas.

Su trabajo comienza antes de la apertura de las urnas, ya que debe presentarse entre las 8:00 y las 8:30 horas para acreditar su condición ante los miembros de la mesa. Una vez que se constituye, puede permanecer durante la votaciónpara observar las operaciones electorales, comprobar que se siguen los procedimientos establecidos y formular reclamaciones en caso de detectar alguna incidencia.

Los interventores también tienen derecho a participar en las deliberaciones con voz, pero sin voto. Esto quiere decir que pueden dar su opinión, aunque no pueden intervenir en las decisiones que legalmente corresponden al presidente y los vocales. También tienen un papel importante durante el escrutinio, ya que pueden examinar las papeletas, formular protestas y solicitar copias de las actas oficiales.

Qué permisos laborales tienen los interventores

Aunque no reciben una dieta oficial del Estado, sí que tienen los mismos permisos laborales que los presidentes y vocales en las mesas electorales. Es decir, el domingo 29 de noviembre pueden disfrutar de un permiso retribuido durante toda su jornada laboral sin perder su salario, en caso de trabajar. Además, también tienen derecho a la reducción de cinco horas en su jornada laboral del lunes 30, independientemente de que el domingo haya sido laborable o no.

¿Los interventores pueden votar en la mesa donde trabajan?

La legislación también contempla cómo deben ejercer su derecho al voto las personas designadas como interventores. Con carácter general, los interventores votan en la mesa electoral ante la que están acreditados, aunque existen particularidades cuando su inscripción censal corresponde a otra circunscripción.

En ese supuesto, tendrán que ejercer su derecho mediante el voto por correo, siguiendo las condiciones establecidas por la normativa electoral. Evidentemente, su condición de representante no va a eliminar su derecho al voto.