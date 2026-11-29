Manuel Pimentel Almería, 29 NOV 2026 - 16:42h.

Se trata del Hanstaiger X1, un trimarán de casi 20 metros de eslora de edición limitada que se fabrica en Alicante y cuesta entre 1,9 y 3,4 millones de euros

La embarcación ha atracado esta semana en las instalaciones del puerto, llamando la atención de los curiosos que pasean por el muelle debido a su diseño que recuerda al famoso 'Batmóvil'

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El puerto deportivo de Aguadulce, en Almería, ha recibido una visita muy especial de un 'superhéroe'. Se trata del conocido como "yate de Batman", una embarcación que ha atracado esta semana en puerto donde permanecerá unos días y que ha llamado la atención de quienes pasean junto a los muelles. Su apariencia de color negra y con un perfil anguloso recuerda al Batmóvil, de ahí el apodo.

En realidad su nombre es Hanstaiger X1, pero además de lo llamativo de su aspecto exterior, es que se trata de una embarcación fabricada en Alicante con materiales como la fibra de carbono. Su precio varía en función de la configuración y la personalización y la cifra oscila desde los 1,9 hasta los 3,4 millones de euros.

Un piano de fibra de carbono a bordo

Solo el salón ocupa 70 metros cuadrados. A ese espacio se suman varios camarotes con baño, mientras que el jacuzzi está en el exterior. Dentro hay también un detalle menos habitual en una embarcación: un piano hecho de fibra de carbono, uno de los materiales que se emplearon para construir el propio yate.

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La suite principal ocupa otros 30 metros cuadrados y está en el mismo nivel que el salón. En total, el yate tiene sitio para alojar a diez invitados.

Así es el 'yate de Batman'

El Hanstaiger X1 es un trimarán de 19,72 metros de eslora de producción naval muy limitada, personalizable, y en el que se cuidan al milímetro todo lujo de detalles.

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Su casco está construido en una sola pieza de fibra de carbono o de vidrio, según las preferencias del comprador. El astillero recurre a una técnica de infusión al vacío para conseguir así un casco más ligero y resistente.

Buena parte de la luz natural entra por el techo de cristal y los ventanales. El vidrio permite regular cuánta luz solar pasa al interior y cuatro de los paneles se levantan como alas de gaviota. Al abrirlos, el salón se prolonga hacia la cubierta y el espacio pasa de 70 hasta los 95 metros cuadrados. Fuera hay sitio para las tumbonas y una zona equipada para cocinar.

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A vela, el X1 es capaz de navegar a una velocidad de 20 nudos y, con la ayuda del motor eléctrico, alcanzar los 30. Las velas se recogen automáticamente con solo pulsar un botón, de modo que la cubierta queda despejada.