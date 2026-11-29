Redacción Galicia Pontevedra, 29 NOV 2026 - 16:04h.

La Audiencia de Pontevedra censura la publicación habitual de vídeos de una niña de tres años en TikTok en plena disputa por su custodia

Psicólogos alertan del riesgo de convertir a los hijos en reclamo para conseguir 'likes' y dinero en redes sociales

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Una foto de cumpleaños, el vídeo de unas vacaciones o una escena cotidiana de un menor jugando… Lo que para muchos padres es un recuerdo que compartir con familiares y amigos puede acabar convirtiéndose en un problema cuando se publica en redes sociales sin tener en cuenta la privacidad del menor. En algunos divorcios, esa exposición digital ya ha llegado a los tribunales y se ha convertido en un nuevo motivo de enfrentamiento entre progenitores.

Es lo que ha ocurrido en Vigo, donde la Audiencia Provincial de Pontevedra ha calificado de “inadecuada e injustificada” la publicación habitual de vídeos de una niña de tres años en TikTok por parte de su madre, en el marco de un litigio por la custodia que ha hecho público el diario local 'Faro de Vigo'. Aunque los magistrados no consideran esta cuestión determinante para resolver el procedimiento, sí han dejado constancia de su preocupación por la exposición de la pequeña en Internet.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los límites de lo que los adultos pueden compartir sobre sus hijos en redes sociales, una práctica conocida como sharenting, y los riesgos que puede entrañar cuando la imagen de los menores queda expuesta sin que ellos puedan decidir sobre su propia intimidad.

Una custodia disputada que también llegó a TikTok

La exposición de la niña en redes fue uno de los argumentos que el padre incluyó en su demanda para reclamar la guarda y custodia. Sostenía que su expareja publicaba vídeos de la pequeña de manera habitual y que lo hacía en contra de su voluntad. La madre, por su parte, aseguró que esas publicaciones ya no se estaban realizando.

El juzgado de Familia que resolvió el procedimiento en primera instancia no abordó esta cuestión, aunque modificó el régimen de custodia y se la concedió al padre por otras razones. Éste, según recoge la cabecera, recurrió la sentencia y volvió a plantear el problema de las publicaciones en redes ante la Audiencia Provincial.

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Los magistrados censuraron esa conducta, pero no fueron más allá porque, según la resolución, no se había acreditado que las publicaciones continuasen después de presentarse la demanda. Además, el asunto no se había incluido inicialmente en el escrito judicial, por lo que se incorporó al recurso de forma extemporánea.

La custodia paterna se acordó atendiendo a otros factores: la mejora de las condiciones laborales y personales del padre, que dispone de vivienda propia y un empleo indefinido con horarios compatibles con el cuidado de la niña, y los informes de los servicios de Familia y Menores, que advertían de factores de riesgo en la convivencia con la madre, recoge también el medio local.

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El conflicto pone de relieve cómo la publicación de imágenes de los hijos puede convertirse en un punto de fricción en las separaciones. De hecho, algunos abogados ya incorporan a los convenios reguladores cláusulas para que ambos progenitores se comprometan a no compartir fotografías ni vídeos de los menores en redes sociales.

“Hay influencers que se lucran de sus hijos para ganar dinero”

El problema va mucho más allá de los conflictos entre padres separados. La exposición de los menores en redes sociales preocupa también por la huella digital que se construye desde los primeros meses de vida, por la pérdida de control sobre las imágenes y por el uso que terceros pueden hacer de ellas.

El psicólogo y sexólogo clínico Alejandro Villena, integrante del comité de expertos que asesora al Ministerio de Juventud e Infancia, alerta de que hay padres que priorizan la repercusión de sus publicaciones frente a la privacidad de sus hijos. Especialmente, señala, en aquellos casos en los que las imágenes de los menores forman parte del contenido con el que algunos creadores consiguen audiencia e ingresos.

“Hay influencers que se lucran de sus hijos para ganar dinero”, advierte el especialista en Informativos Telecinco, explicando que los vídeos en los que aparecen niños pueden conseguir hasta el doble de 'likes' que aquellos en los que no salen. Esa diferencia convierte la presencia de los menores en un reclamo para aumentar la interacción y, en determinados casos, obtener beneficios económicos.

Villena alerta también de las consecuencias que puede tener esa exposición a largo plazo: desde el riesgo de que las imágenes terminen circulando fuera del entorno para el que fueron publicadas hasta el acoso escolar o el ciberbullying. Los menores, recuerda, no tienen capacidad para decidir plenamente sobre la difusión de su intimidad ni para dimensionar las consecuencias que puede tener una publicación que permanezca en internet durante años.