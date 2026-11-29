"Ya le he trasladado a Marc Márquez que elija la curva que quiera" ha expresado el 'president' de la Generalitat

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El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que una curva del Circuit Ricardo Tormo de Cheste (Valencia), que acoge el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, llevará el nombre del piloto de Marc Márquez, campeón del Mundo de MotoGP 2026, quien ha desvelado recientemente que su retirada profesional se producirá en el circuito valenciano.

"Ya le he trasladado a Marc Márquez que elija la curva que quiera porque esa curva del circuito llevará su nombre, porque es un nombre que ha marcado la historia del deporte español, más allá del motociclismo", ha enfatizado Pérez Llorca.

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Marc Márquez, "uno de los deportistas más importantes de la historia de España"

Así lo ha manifestado a los medios de comunicación a su llegada al Circuito Ricardo Tormo donde se ha disputado la última prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP 2026, que acoge además la celebración de los MotoGP Awards. De hecho, el 'president' ha afirmado que Márquez "se ha convertido en uno de los deportistas más importantes de la historia de España, a la altura de Gasol o de Nadal".

En esta línea, ha agregado que el piloto de Cervera "es un orgullo para Cheste, para la Comunitat Valenciana y para los aficionados, que su última carrera y su retirada sea en este circuito".

Marc Márquez: "MotoGP será siempre mi vida"

El piloto español Marc Márquez ha asegurado, tras finalizar segundo en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que MotoGP "siempre" será su "vida", y ha reconocido que ha completado la última carrera de su trayectoria "sonriendo debajo del casco".

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"La verdad es que disfruté muchísimo de esta última carrera, estaba sonriendo debajo del casco. En un momento he dicho 'mira, a lo mejor está ahí la victoria'; lo he intentado con todo, pero me había gastado todo el neumático al final y Raúl iba superrápido", señaló tras terminar la prueba en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste.

Además, el octocampeón de MotoGP y diez veces campeón del mundo dio las gracias al campeonato por todo lo que ha conseguido. "Estoy muy contento de poder pilotar con estos grandísimos pilotos y de haber podido crecer en MotoGP. Soy parte de MotoGP y MotoGP será siempre mi vida. Ya he llorado mucho, así que no quiero volver a llorar", confesó.

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Por otra parte, el de Cervera aprovechó la oportunidad para dirigirse a los aficionados al motociclismo. "Gracias por aceptarme. Siempre he dado todo lo que tenía, me he dejado la piel por las motos y las motos me han dado muchísimo. Muchas gracias y a disfrutar de este deporte", manifestó.