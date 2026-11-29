Marta Egea 29 NOV 2026 - 08:01h.

Los ciudadanos podrán votar en las próximas elecciones generales del 29N con el DNI caducado siempre que presenten el documento original que pueda verificar su identidad

Cómo se cuentan los votos por correo en las elecciones generales

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MadridLas elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026 llevarán a millones de españoles a los colegios electorales para ejercer su derecho al voto. Aunque el procedimiento para depositar una papeleta en la urna es algo relativamente sencillo, existen ciertos requisitos que los ciudadanos deben cumplir para poder ejercer este derecho. Uno de los más importantes es acreditar correctamente su identidad ante los miembros de la mesa electoral.

Sin embargo, es común que surjan dudas cuando se acerca una cita electoral, especialmente entre quienes tienen el DNI caducado, lo han perdido o están pendientes de renovarlo. ¿Se puede votar con el DNI caducado? ¿Es obligatorio presentar este documento o existen otras alternativas?

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¿Se puede votar con el DNI caducado en las elecciones generales del 29N?

Sí, los ciudadanos pueden acudir a votar con el DNI caducado, siempre que presenten el documento original y su fotografía permita comprobar correctamente su identidad. El artículo 85 de la LOREG establece que los electores deben identificarse ante los miembros de la mesa electoral mediante alguno de los documentos oficiales admitidos.

Pero, este artículo no especifica que el DNI tenga que estar en vigor, las instrucciones oficiales de la Administración Electoral aclaran que puede usarse incluso cuando haya superado su fecha de caducidad. Por lo que, una persona con el DNI caducado hace algunos meses podrá depositar su voto sin necesidad de renovarlo previamente, siempre que figure correctamente inscrita en el censo electoral.

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Qué documentos son válidos para votar si no tienes DNI

Aunque el DNI es el documento más usado para identificarse, no es obligatorio presentarlo si el ciudadano dispone de alguna de las alternativas reconocidas por la legislación. En las elecciones generales del 29N, los electores españoles podrán acreditar su identidad mediante tres documentos oficiales:

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Documento Nacional de Identidad (DNI): permite comprobar los datos personales y la fotografía del titular, aunque esté caducado.

permite comprobar los datos personales y la fotografía del titular, aunque esté caducado. Pasaporte: constituye una alternativa válida para aquellos que hayan perdido el DNI o no lo tengan disponible. También puede usarse caducado.

constituye una alternativa válida para aquellos que hayan perdido el DNI o no lo tengan disponible. También puede usarse caducado. Permiso de conducir: permite identificarse ante la mesa electoral siempre que incluya la fotografía del titular. Su caducidad tampoco impide utilizarlo para votar.

La finalidad de estos documentos es garantizar que la persona que se presenta ante la mesa coincide con el ciudadano inscrito en el censo. Sin embargo, no todos los documentos con fotografía son válidos. Por ejemplo, la tarjeta sanitaria, el carné de estudiante o una tarjeta bancaria no pueden sustituir a ninguno de estos documentos identificativos.

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¿Se puede votar con una fotocopia del DNI o una fotografía en el móvil?

Otra de las dudas que más confusión genera es la posibilidad de usar una copia del documento de identidad en lugar del original. Sin embargo, las fotografías del DNI no son válidas para votar, aunque sean perfectamente legibles y permitan distinguir todos los datos personales.

Tampoco se admite una fotografía del documento en el móvil, ni una copia escaneada o enviada mediante una aplicación de mensajería. El mismo criterio se aplica a los justificantes de renovación o a las denuncias por pérdida o robo del DNI, que no sustituyen por sí solos a los documentos oficiales admitidos para identificarse ante la mesa electoral.

Por lo que, si una persona ha perdido su DNI, lo recomendable es usar el pasaporte o el carnet de conducir original. La legislación también contempla qué pasa cuando existen dudas sobre la identidad del elector. En estos casos, el artículo 85.4 de la LOREG establece que los miembros de la mesa podrán examinar la documentación y resolver la cuestión por mayoría, teniendo en cuenta los elementos de identificación disponibles.

¿Se puede usar el DNI caducado para solicitar el voto por correo?

Aunque la situación del voto por correo presenta algunas particularidades, también es posible identificarse con un documento oficial caducado. La Junta Electoral Central aclaró en su Acuerdo 437/2023, de 21 de junio, que para entregar el voto en una oficina de Correos debe admitirse cualquier documento público oficial original, aunque esté caducado, siempre que incluya la fotografía y la firma de su titular.

Esta condición permite utilizar el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir para acreditar la identidad. Sin embargo, la Junta Electoral distingue entre la identificación personal y determinadas situaciones excepcionales, en las que puedan admitirse otros medios suficientemente acreditativos.

¿Es válido el DNI digital o el carnet de conducir de MiDGT?

En marzo de 2026, este organismo suspendió los acuerdos que permitían usar las aplicaciones de MiDNI y MiDGT para acreditar la identidad de los votantes, tanto presencialmente como en los trámites electorales por correo.

El 5 de noviembre de 2026 la Junta Electoral Central volvió a permitir de nuevo el uso de la aplicación MiDNI para poder identificarse y votar en las próximas elecciones generales. Las mesas contarán con un dispositivo con cámara y navegador que incorporará el verificador QR de la web oficial de MiDNI, lo que permitirá a los miembros de la mesa electoral verificar la identidad de cada votante que elija utilizar este método de identificación. El código QR que proporciona la aplicación deberá ser abierto delante de la mesa electoral para que puedan verificar la identidad del elector.