Si estás en la menopausia o en la perimenopausia (que afecta a las mujeres a partir de los 40 años), puede ser que hayas experimentado alteraciones en el sueño. Tanto en la transición a la menopausia como en la menopausia, cuando las mujeres ya no tienen la regla, es muy posible que haya trastornos del sueño. Los estudios así lo confirman: alrededor de un 20% de las mujeres con edades comprendidas entre los 50 y los 64 años tienen problemas de de sueño, de las cuales un 15% considera que su trastorno de sueño como severo. 'Sleep disturbance associated with the menopause' publicado en 2024 por The Journal of The Menopause Society señala que los trastornos del sueño asociados con la menopausia se caracterizan por interrupciones frecuentes del sueño, despertares nocturnos y/o mayor estado de vigilia después del inicio del sueño (WASO), sueño de mala calidad, insuficiente o no reparador y dificultad para conciliar el sueño o despertarse temprano.