¿Estás siendo manipulado o manipulada y no te has dado cuenta? ¿Estás manipulando tú y no lo sabes? Es posible. Según la psicóloga y creadora de contenido Claudia Nicolasa, la manipulación más común es aquella que hacemos sin consciencia, y que es fruto de nuestras heridas emocionales. Saber detectarla exige de un trabajo de autoconocimiento importante, por eso ella ha escrito un manual en el que podemos identificar muchísimas trampas de manipulación que se llevan a cabo, no solo en las relaciones de pareja, sino también en el trabajo, en la familia, en las redes sociales y en la política, por ejemplo.