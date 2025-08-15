Sara Andrade 15 AGO 2025 - 06:40h.

Emma Ribas, doctora en psicología y sexóloga clínica, nos da las claves para aprovechar el verano para reconectar con nuestra pareja

El verano es un momento ideal para la pareja. Hay más tiempo de ocio y eso ayuda a que muchas parejas salgan de la rutina y se reencuentren en el terreno sexual. Lejos del estrés y de la presión de las horas del reloj, encuentran momentos de intimidad y de conexión emocional. El clima y los planes más relajados también ayudan a que los niveles de libido crezcan, propiciando momentos en los que se animen a explorar. Sin embargo, cuando las parejas tienen hijos, es conveniente revisar cuál es la agenda del verano e intentar que las vacaciones no sean más estresantes de lo normal. Porque, como señalan los expertos, el estrés mata el deseo sexual.

"El verano aumenta la libido. Los días más largos y socializar más influyen en nuestro estado de ánimo, la exposición al sol aumenta la vitamina D, aumentando la energía y el deseo sexual. Menos ropa nos conecta con más libertad y fluir en la vida, hay una tendencia a sentirse más erotizado en verano y a soltarse, a romper rutinas y darse permiso para desconectar de las responsabilidades y vivir desde el placer. En las consultas observamos que en verano hay más demanda de parejas abiertas a recibir propuestas de nuevas prácticas para explorar la sexualidad. Una de las prácticas Mindful Sex que recomendamos es el baño de sol genital, es un gran activador de la energía sexual".

Quien habla es la doctora Emma Ribas, psicóloga, sexóloga clínica y directora de MindfulWomen. A lo largo de su carrera, ha creado el Método Instituto Dra. Emma Ribas, una combinación innovadora de mindfulness, psicología y terapia sexual que ofrece a las personas las herramientas necesarias para sanar heridas emocionales, mejorar su sexualidad y construir relaciones más conscientes. Este enfoque integral está plasmado en sus libros 'MindfulSex', 'Mindful Love', y 'Cartas MindfulSex', donde aborda temas de sanación emocional, sexualidad plena y amor propio.

Comunicación y contacto físico: una receta infalible

Para mejorar la calidad de los encuentros sexuales en pareja, ella recomienda abrir un espacio de comunicación sincera y comprensiva y educarnos en el consentimiento sexual, aprender a escuchar los cuerpos y observar qué nos dicen, qué es lo que realmente necesitan. "Para parejas con muchos años juntos o con niños, puede ser útil programar citas o momentos de intimidad en el calendario, así como experimentar y, desde la conexión profunda, de forma natural emerge la creatividad. La exploración de nuevos lugares o tiempos también puede reactivar el deseo, así como activar el factor sorpresa en la relación", señala.

Una de sus recomendaciones es el abrazo consciente diario porque, junto con la respiración sincronizada antes de ir a dormir, nos ayuda a reducir el cortisol, hormona del estrés, y a liberar oxitocina, hormona del amor que nos da la sensación de vínculo profundo. "Las prácticas Mindfulsex son prácticas polivagales reguladoras del sistema nervioso que nos ayudan a sentir que nuestra pareja es un lugar seguro. Cuando las parejas instauran esta práctica en la relación activan un magnetismo entre ellas y también se llevan la agradable sorpresa que incluso empiezan a dormir mucho mejor".

Otra de las curiosidades que asegura esta sexóloga es que dormir desnudos tiene muchos beneficios. Sin peligro ni presión de que haya penetración, cuando una pareja duerme desnuda (algo que se puede hacer en verano) está practicando la inteligencia genital. "Es un entrenamiento que nos lleva a conectar los genitales sin hacer nada, simplemente observar cómo se relacionan entre ellos mientras hacemos la respiración circular. Con esta práctica, sin dejarnos llevar por el impulso de la excitación, respirando la excitación, vamos a descubrir nuevas sensaciones, nuestra energía sexual recorriendo nuestro cuerpo y puede ser el inicio para llegar a orgasmos de cuerpo entero y a estados de éxtasis, que a través del sexo convencional jamás llegaremos".

Cómo podemos activar el deseo sexual en pareja: los 5 consejos de una experta

El deseo sexual se apaga, en muchas ocasiones, con las obligaciones del día a día, pero eso no significa que nuestra pareja deje de gustarnos. Para activarlo, hay que ver qué expectativas tiene cada uno de los miembros de la pareja. Por lo tanto, hay que revisar cómo entendemos el sexo, ya que muchas personas están muy influenciadas por el cine o por el porno, donde habitualmente se ve un sexo coitocentrista, falocentrista y finalista donde siempre tiene que haber un orgasmo y la mujer está disponible.

"El problema real es este tipo de sexo que llena las consultas de falta de deseo: un sexo de gimnasio, sexo de descarga, orientado a la tarea, que muchas veces se vive como un examen, y sobre todo, para muchas mujeres es insatisfactorio, aunque la falta de deseo también se encuentra en el hombre. Se sienten un objeto sexual, un agujero y acaban teniendo sexo sin deseo, para su pareja, como una tarea más, y esto son abusos sexuales consentidos, una lacra social invisible que llena las consultas de mujeres con disfunciones sexuales y síntomas uroginecológicos, trauma sexual silenciado", explica la Doctora Emma Ribas a Informativos Telecinco.

Para que el deseo sexual se active, ella propone los siguientes consejos que extraemos de su método Mindful Sex & Love, un enfoque que combina la práctica de la atención plena (mindfulness) con la sexualidad. Se centra en estar completamente presente y consciente durante las experiencias sexuales, lo cual permite a las parejas disfrutar más plenamente de su conexión íntima.

Crear momentos especiales juntos que no necesariamente estén centrados en los genitales, como citas románticas o escapadas cortas, explorar nuevas actividades, como masajes o juegos de pareja, que ayuden a salir de la rutina diaria y hacer del tiempo juntos una prioridad. Practicar la atención plena. Las parejas aprenden a sintonizar con sus sensaciones físicas, emociones y deseos. Esto ayuda a aumentar la satisfacción sexual al estar más en contacto con lo que se siente bien. Comunicación abierta. Fomenta el diálogo sincero y honesto sobre lo que cada uno desea y necesita, así como la expresión de sentimientos y vulnerabilidades, fortaleciendo así la autenticidad y conexión emocional. Aceptación radical y compasión. El Mindful Love invita a las parejas a aceptar sus imperfecciones y las de su pareja, así como a fomentar la compasión y el apoyo incondicional. En las parejas suele haber una lucha para cambiar al otro, Mindful Love nos adentra a ver a la pareja como un espejo maestro, una oportunidad que nos brinda la vida de crecimiento. Gestión del estrés y conflictos. Al incorporar técnicas de mindfulness, las parejas pueden desarrollar la serenidad y habilidades para manejar los conflictos de manera más saludable integrando la comunicación con corazón, evitando reacciones automáticas y cultivando respuestas reflexivas, respetuosas y compasivas.

Por último, añade una práctica que también activa el deseo sexual y es la de la activación de la polaridad sexual. Para entenderla hay que imaginar el cuerpo como un imán donde el hombre tiene el polo positivo en los geniales y el polo negativo en el corazón, mientras que la mujer tiene el polo positivo en el corazón y el negativo en los genitales: "Muchos hombres van directos a las vaginas convencidos de que es lo mejor que pueden hacer para dar placer a sus parejas, pero se encuentran con una respuesta que ellos no pueden entender, y es que la vagina no está receptiva, activándose heridas propias como la del rechazo o del abandono. El aprendizaje es que habitualmente a la mujer hay que entrarle por el corazón. ¿Has observado alguna vez dónde está tu polo positivo y el polo negativo independientemente de tu género? ¿Y el de tu pareja? ¿Se te activa alguna herida?".