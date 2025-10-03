Antoni Mateu 03 OCT 2025 - 06:15h.

"Nuestra forma de vestir es una manifestación directa de cómo nuestro cerebro procesa la identidad y las relaciones sociales", así lo empieza a ilustrar la psicóloga clínica Anna Sibel. Más allá de marcas, modas o tendencias, la experta ilustra todo lo que pasa por nuestra mente cuando nos vestimos y elegimos lo que vamos a llevar puesto para presentarnos ante el mundo.

¿Qué impacto tiene cómo nos vestimos? ¿Qué dice de nosotros la ropa que llevamos puesta? ¿Cómo nos hace sentir una prenda en concreto? Todas estas casuísticas las analiza la experta, pero desde el punto de vista de la neurociencia y de la psicología.

"Elegimos quién queremos ser ese día"

Aquí entra en juego el fenómeno de la "cognición vestida". La experta lo ilustra explicando los efectos psicológicos de usar prendas, formas, tamaños y colores en concreto: "Nos impacta en nuestra confianza, emociones y comportamiento. No sólo se trata de que nos vemos mejor o peor, sino que acabamos por pesar diferente cuando nos vestimos de manera que nos hacemos sentir poderosos a nosotros mismos", explica.

Pero, sin embargo, el componente individual es el primer escenario. A este se han de sumar el 'dresscode' de puertas a fuera, y lo que ella llama "nuestra verdadera personalidad cuando estamos vestidos en casa y cuando nadie nos ve".

Cuando nuestro cerebro descarta la aprobación externa

Una de las situaciones más habituales en materia de vestir, son los códigos: normas y reglamentos que se establecen en un evento o congregación. Sin embargo, lejos del sentimiento de pertenencia, Anna Sibel explica el siguiente fenómeno: la ruptura de esos códigos. ¿Por qué? ¿A qué se debe?

"Si rompes las reglas del 'dresscode' tu cerebro te está comunicando que no necesitas la aprobación del grupo para definir tu valor. Esta rebeldía puede significar una diferenciación social, una alta creatividad o una confianza muy fuerte en nuestra propia identidad", ilustra.

Nuestra personalidad en función de la ropa

Además de los contextos del 'dresscode', Sibel también enfatiza otras situaciones en las que la ropa dice de nuestra personalidad. "Si el armario parece un muestrario de estilos diferentes según la ocasión, es posible que seamos camaleones sociales. Flexibles ante los cambios, altamente empáticos y estratégicamente inteligentes".

En el caso de que siempre tengamos 'nuestra marca', a modo de uniforme, la experta explica que "nuestra mente tiene como objetivo conservar la energía para decisiones más importantes que la ropa. No queremos desgastarnos a la hora de elegir qué nos vamos a poner. Aquí se pueden encontrar rasgos como tendencias perfeccionistas o de liderazgo basado en la sustancia y no en la imagen".

Como nos vestimos en casa, cuando nadie nos ve

De la esfera pública, a la íntima. ¿Qué dice nuestra ropa de nosotros cuando nadie nos ve? "Es nuestra personalidad sin filtros sociales", enfatiza Sibel. "¿Pijama todo el día o ropa cómoda? La ropa que llevamos en casa revela nuestro verdadero 'yo'. Aquí se dice mucho de la autoestima y de la relación que tenemos con nosotros mismos", concluye.