Sara Andrade 04 ENE 2026 - 17:30h.

El Barre es una de las disciplinas más en auge en España: a nivel físico te ayuda a trabajar fuerza, movilidad y flexibilidad, y a nivel mental te da un chute de energía

¿Las embarazadas pueden hacer deporte? Un estudio muestra los cambios que provoca el ejercicio en la placenta

Para algunos, el Barre es algo nuevo, sin embargo, esta disciplina lleva moviéndose en Europa hace más de diez años. Lo sabe bien Clara Verduch, fundadora de Club Barre, el primer centro boutique de fitness en Valencia especializado en Barre, la disciplina que fusiona ballet clásico, pilates y yoga en entrenamientos de bajo impacto, efectivos y accesibles para todos. Gran parte del equipo que ella misma ha creado está formado en el método Barre del centro pionero en EE.UU. 'Exhale', y cuenta con una sólida trayectoria en danza y entrenamiento. El Barre llegó a la vida de Clara en 2013, cuando empezó a practicarlo en Suiza. En 2015 ya se planteó la idea de abrir su propio centro en Valencia, pero hasta 2020 no se hizo profesora. "Ese mismo año, en septiembre, comencé a alquilar una sala en un centro de danza para impartir mis primeras clases, y en noviembre, empecé también a dar clases en Expirit. Un año después abrí mi primer centro en Valencia", explica a la web de Informativos Telecinco.

Aunque ahora ya funciona a la perfección, cuenta que le costó encontrar en un inicio profesores que formados, ya que es una disciplina bastante nueva. De ahí que crearan una formación interna. Lo mismo sucedió en Barrefit Studio Barcelona, el primer centro oficial de formación online de Barre en España. En este caso, lo fundó Sidonie Geisweiller, natural de Toronto, Canadá, además de bailarina y gimnasta profesional. "En 2012 descubrí el primer centro de barre del país, en mi ciudad. Tengo escoliosis y siempre había sufrido de dolores de espalda a pesar de entrenar y practicar yoga, pero no es hasta encontrar esta disciplina que empiezo a tener un cuerpo tan fuerte que mi calidad de vida aumenta considerablemente. El Barre se vuelve tan parte de mi vida que empiezo a trabajar en este estudio y soy testigo de como la tendencia explota en el norte de America".

Este centro fue el primer centro de barre en abrir en España en 2020, y en 2021, lanzaron la primera formación de Barre a día de hoy que es la academia más grande de Europa con más de 600 profesionales formados a nivel mundial. "Ahora contamos con tres centros de Barre en Barcelona (Eixample, Gracia y Poblenou) y uno en Sant Cugat, además de un estudio virtual y una marca propia de ropa y accesorios deportivos", señala. A partir de entonces, Sidonie empieza a ser embajadora de la marca Oysho y pone el Barre en algunas revistas de moda como Vogue, Women’s Health y La Vanguardia que ayudan a darlo a conocer.

Beneficios del Barre: cuerpo y mente

¿Qué es el Barre y qué beneficios tiene? Esta disciplina fue creada en los años 60 por la bailarina alemana Lotte Berk mientras vivía en Inglaterra. Posteriormente, se mudó a Nueva York, donde fundó la escuela 'Método Lotte Berk'. Allí los norteamericanos añadieron componentes más fitness y aeróbicos, incorporando ejercicios funcionales y aumentando la intensidad del trabajo. Y, así, se fue poco a poco expandiendo por todo el mundo. Actualmente, es una práctica que fusiona pilates con danza clásica, aunque más enfocado al entrenamiento físico. Entre sus principales beneficios, las profesionales destacan que es un deporte muy completo porque trabajas fuerza, movilidad y flexibilidad. "El entrenamiento busca la elongación, por lo que la postura tiene un papel muy importante. Muchos ejercicios benefician la higiene postural", explica Clara Verduch.

Mientras que a nivel mental, como ocurre con cualquier actividad física, se generan hormonas relacionadas con el bienestar, pero en el Barre hay un plus. "Al trabajar al ritmo de la música, la sensación es que la clase pasa volando. Estás casi bailando sin necesidad de grandes habilidades de coordinación porque las coreografías son simples y muy mecánicas. Además, en las clases colectivas se genera una energía muy especial. Hay un sentimiento de pertenencia que motiva muchísimo; es algo que he observado en el Barre y no tanto en otras disciplinas".

Para practicar Barre se necesita la barra de ballet, una esterilla y accesorios adicionales como pequeñas pesas, de 1 o 2 kg, gomas, bandas de resistencia, pelotas softball, bloques, etc. "La barra es una herramienta que nos permite hacer ejercicios de tracción y empuje, ejercicios monopodales, mejorar el equilibrio, la propiocepción y la coordinación. En todos los centros de Barre podemos encontrar influencias distintas con mayor o menor influencia del ballet; en nuestro caso, nos basamos primero en entrenamiento funcional, pilates, yoga y pocos elementos de la danza para ofrecer un entrenamiento más adaptado a cualquier cuerpo y estado físico", subraya Sidonie Geisweiller. El objetivo es que cualquier persona sea bienvenida, también embarazadas que lo pueden practicar de forma segura. Aunque, como señala, hay que informarse siempre en el centro porque no todos son iguales.

Cómo buscar un buen centro de Barre: qué debe tener

En España no hay ningún organismo que certifique cómo debe ser un centro de Barre -aunque auguramos que será pronto dada la demanda-, sin embargo, los profesionales sí destacan que la disciplina requiere espacio y amplitud, para que los alumnos puedan moverse bien y haya una sensación de fluidez. Así como también deben respetarse los principios biomecánicos y la esencia técnica de la disciplina.

"Un profesional que no tenga formación específica no debería ofrecer clases de esta disciplina, ni se debería inventar una clase sin estructura clara de calentamiento, trabajo principal, trabajo de suelo y una adecuada vuelta a la calma. Para considerarse una clase de barre, el trabajo principal -el bloque más largo e importante de la sesión- debería incorporar la barra", expresa Sidonie Geisweiller, fundadora del centro de Barcelona. También debe ser una disciplina enfocada a pasárselo bien y a aportar beneficios físicos y mentales muy rápidos.