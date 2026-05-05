Antoni Mateu 05 MAY 2026 - 19:00h.

Las 'transfusiones' adiposas son una nueva técnica aprobada por la Agencia Americana del Medicamento (FDA) y el objetivo es combatir la flacidez de la piel

Por qué algunas personas se hacen retoques estéticos constantemente: "La percepción corporal se construye en el cerebro"

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Aunque en Europa no están autorizadas, en Estados Unidos se ha desarrollado una nueva tendencia en materia de estética: las 'transfusiones' de grasa de cadáveres donantes como tratamiento de belleza para dar volumen y perfilar ciertas partes del cuerpo. El rostro, los hombros o los glúteos son algunas de las zonas en las que ya se inyecta este tipo de tejido. ¿Cómo es posible hacer una 'transfusión' de grasa? ¿Cómo funcionan las donaciones? ¿Cuáles son los posibles efectos adversos de este tipo de procedimientos?

Así funcionan los 'injertos de grasa'

Cuando queremos dar forma a una parte de nuestro cuerpo mediante procedimientos estéticos, los injertos de nuestro propio tejido adiposo son una de las maneras más estandarizadas. Se toma grasa de otra parte para inyectarla en la zona que deseamos. También lo son las prótesis sintéticas, fabricadas a partir de materiales que son biocompatibles.

Pero, ¿qué ocurre si nos hemos sometido a una reducción de peso y no tenemos suficiente de este tejido? Es aquí donde aparecen compañías como el caso de AlloClae con la siguiente premisa: a partir de donantes fallecidos, se extrae tejido adiposo, se procesa y se convierte en un componente para inyectar en procesos estéticos.

Técnicamente, el tejido que acaba siendo extraído son matrices adiposas de aloinjerto, que es un derivado del tejido adiposo donado (la grasa, en términos estrictos).

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Al ser esta 'grasa' procedente de otro cuerpo, se elimina todo rastro de células vivas para que quien la recibe no se enfrente a un rechazo, como puede ocurrir con los transplantes. Si nuestro sistema inmune detecta células que no son nuestras, estas son atacadas. A este procedimiento se le conoce como "descelularización" y el objetivo no es otro que eliminar cualquier rastro de ADN externo.

De esta forma, lo que queda es la "materia prima" para inyectar --y esta, a su vez, es inerte-- para que pueda generarse un tejido nuevo dentro del cuerpo donde se implanta. ¿Y qué es lo que contiene? Entre otras, una mezcla de colágeno, elastina y otras proteínas que conforman la estructura de la grasa.

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Actúa como una pasta de relleno para moldear

El uso de este tipo de grasa es para 'cincelar' ciertas partes del cuerpo: glúteos, hombros, brazos, o el rostro. Y a diferencia de otros procedimientos estéticos --quirúrgicos y que requieren de anestesias y procedimientos de recuperación--, los injertos de este tipo son ambulatorios y no requieren cirugía o proceso de recuperación.

No es lo mismo que otros compuestos como el ácido hialurónico, pensado para zonas muy concretas. Al ser este material adiposo mucho más denso y espeso --al final es grasa humana procesada para su posterior inyección-- la idea es que se utilice para mayores superficies.

¿Existen bancos de grasa para estas donaciones?

No, en Estados Unidos no hay "bancos de grasa" en los que se utilizan los tejidos adiposos para sintetizar injertos. Esta se extrae de personas fallecidas que, siendo donantes de órganos, en su momento dieron su consentimiento. Al ser donantes tanto de órganos como de tejidos, la grasa se engloba dentro de estas categorías.