La señal en las uñas que puede revelar un problema de salud importante antes de que aparezcan síntomas

Marta Egea 12 JUL 2026 - 11:00h.

Ciertos cambios en el color, la forma o la textura pueden aparecer incluso antes que síntomas claros de algunas enfermedades importantes

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Las uñas dicen mucho más sobre la salud de lo que parece. Aunque la mayoría de las personas las relacionan únicamente con cuestiones estéticas, dermatólogos y médicos recuerdan que determinados cambios en su color, forma o textura pueden ser una de las primeras pistas de que algo no va bien en el organismo.

De hecho, algunas alteraciones ungueales aparecen incluso antes de que puedan existir síntomas claros de ciertas enfermedades. Por eso, los especialistas insisten en que observar las uñas de vez en cuando puede ayudar a detectar problemas de salud de forma precoz.

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Entre todas las señales que más llaman la atención a los médicos hay una especialmente conocida: las líneas o manchas oscuras que aparecen bajo la uña y que, en ciertos casos, pueden alertar de enfermedades importantes, incluido un tipo de cáncer de piel llamado melanoma subungueal. Pero, esta no es la única alteración relevante.

Las uñas, una ventana del estado de salud

Las uñas están formadas principalmente por queratina y crecen gracias a una matriz situada bajo la piel, cerca de la cutícula. Pueden parecer estructuras simples, pero su crecimiento depende de muchos factores: circulación sanguínea adecuada, aporte correcto de nutrientes, oxigenación y buen funcionamiento general del organismo. Por eso, cuando existe algún problema interno, las uñas a veces pueden cambiar.

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Los dermatólogos explican que ciertas alteraciones pueden estar relacionadas con: déficits nutricionales, problemas circulatorios, enfermedades pulmonares, alteraciones hepáticas, trastornos tiroideos, infecciones, enfermedades autoinmunes y algunos tipos de cáncer. La mayoría de los cambios no significan automáticamente algo grave, pero sí pueden ser una pista útil para consultar con un profesional.

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La línea oscura bajo la uña que preocupa a los dermatólogos

Uno de los signos que más vigilan los especialistas es la aparición de una línea vertical oscura bajo la uña, sobre todo cuando surge de forma repentina o cambia rápidamente.

Este signo se conoce como melanoniquia longitudinal y, aunque muchas veces es benigno, en algunos casos puede corresponder a un melanoma subungueal, un tipo poco frecuente de cáncer de piel.

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El melanoma subungueal suele aparecer como una línea marrón o negra vertical, una mancha oscura irregular, pigmentación que se extiende hacia la cuticula o cambiios progresivos en la forma o el color. Los dermatólogos advierten que muchas personas lo confunden como un golpe o un hematoma y retrasan la consulta médica. Esta es una de las razones por las que suele diagnosticarse tarde.

Cuando la mancha se debe a un golpe, normalmente se desplaza poco a poco hacia el borde de la uña según ésta crece. Sin embargo, las lesiones sospechosas suelen quedarse fijas o aumentar progresivamente. Además, hay que prestar atención si le pigmentación es irregular, los bordes son difusos, la uña empieza a deformarse, la mancha ocupa cada vez más superficie y si aparece dolor o sangrado.

Aunque este tipo de melanoma es muy poco frecuente, detectarlo pronto resulta esencial porque el pronóstico cambia mucho en función de la fase en la que se diagnostique.

Otros signos de alerta en uñas

Las uñas pálidas también pueden ser una señal de alerta

No todas las alteraciones preocupantes son oscuras. Unas uñas excesivamente pálidas también pueden reflejar problemas médicos importantes. En algunos casos, pueden estar relacionadas con anemia, especialmente cuando existe déficit de hierro. Esto ocurre porque la disminución de glóbulos rojos afecta al aporte de oxígeno a los tejidos.

Además de las uñas claras o blanquecinas, suelen aparecer síntomas como fatiga, mareos, debilidad, sensación de frío y falta de aire al esfuerzo. Los especialistas recuerdan que la anemia puede desarrollarse lentamente y pasar desapercibida durante meses.

Uñas azuladas: cuando falta oxigeno

Otro cambio que no se debe ignorar es la coloración azulada o violácea de las uñas. Este signo, conocido como cianosis, puede indicar que la sangre no está transportando suficiente oxígeno. Puede aparecer en enfermedades respiratorias, cardiovasculares o problemas circulatorios.

Aunque el frío también puede provocar cambios temporales de color, los expertos recomiendan consultar si la tonalidad azulada aparece sin motivo evidente o persiste en el tiempo.

Uñas quebradizas

Las uñas frágiles y quebradizas son extremadamente frecuentes, sobre todo en mujeres. Muchas veces se relaciona a un uso repetido de esmaltes, acetona o exposicion constante al agua.

No obstante, si el problema aparece de forma repentina o intensa, también puede estar relacionado con déficit de hierro, problemas de tiroides, déficits nutricionales o enfermedades inflamatorias.

Las pequeñas hendiduras en las uñas

Algunas personas presentan pequeñas depresiones en la superficie de las uñas. Aunque puede parecer un simple detalle estético, a veces se relaciona con enfermedades dermatológicas o autoinmunes, especialmente psoriasis.

De hecho, la psoriasis ungueal puede aparecer incluso antes que las lesiones cutáneas típicas. También puede asociarse, aunque con menos frecuencia, a alopecia areata o artritis inflamatoria.

Las uñas con forma de cuchara

Otra señal clásica que los médicos observan es la coiloniquia, conocida popularmente como “uñas en cuchara”. Las uñas adquieren una forma hundida y ligeramente cóncava, que incluso puede retener pequeñas gotas de agua.

Este signo se ha relacionado tradicionalmente con el déficit de hierro y algunos tipo de anemia, aunque también puede aparecer en otras enfermedades metabólicas o autoinmunes.