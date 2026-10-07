Marta Egea 07 OCT 2026 - 06:45h.

Guardar ropa que ya no se usa puede ocupar espacio físico y mental, dificultar las decisiones diarias y mantener un vínculo con etapas pasadas

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MadridLa mayoría de armarios guardan alguna prenda que lleva años sin salir de la percha. Puede ser un pantalón que ya no queda bien, un vestido reservado para una ocasión que nunca llega o una chaqueta que fue parte de una etapa importante. Cada vez que aparece durante una limpieza se repite la misma frase: “la guardo por si acaso”.

Conservar algunas prendas sin usar no quiere decir necesariamente ser una persona desordenada ni tampoco tener un problema psicológico. La ropa no solo cumple con una función práctica, también puede representar recuerdos, aspiraciones, dinero invertido y distintas versiones de la propia identidad.

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El problema comienza cuando el armario se llena de prendas que ya no responden a la vida presente y hacen más complicado encontrar, cuidar o utilizar las que sí hacen falta. En ese momento, la acumulación puede generar ruido visual, multiplicar las decisiones cotidianas y convertir una tarea sencilla, como vestirse, en una fuente de frustración.

La ropa también forma parte de la identidad

Las pertenencias pueden incorporarse a la forma en la que una persona se define. El investigador Russell Belk desarrolló el concepto del “yo extendido” para explicar cómo ciertos objetos funcionan como una prolongación de la identidad: ayudan a recordar quiénes hemos sido, quiénes somos y cómo queremos que nos perciban los demás. La ropa encaja especialmente bien en esta teoría porque se usa para expresar gustos, profesiones, pertenencia social y etapas vitales.

Por eso, tirar una camiseta vieja puede resultar sorprendentemente difícil. Quizá ya no se use, pero recuerda un concierto, un viaje o una relación. El valor emocional no depende de la calidad de la tela ni de su precio actual. Por ejemplo: un pantalón puede representar el cuerpo que se tenía hace años; un traje, una etapa profesional; y un vestido sin estrenar, la expectativa de un evento que aún no ha llegado.

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El armario puede llenarse de identidades pasadas y futuras

Algunas prendas están vinculadas al pasado. Otras permanecen guardadas para una identidad futura. Conservar una cantidad limitada de ropa para cambios previsibles puede resultar práctico. El conflicto aparece cuando el armario cotidiano se convierte en un almacén de expectativas y la mayoría de sus prendas no sirven para el momento actual.

La ropa que ya no queda bien también puede mantener activa una comparación constante con el cuerpo del pasado. Abrir el armario y encontrarse cada mañana con varias tallas que no corresponden a la actual puede ser un momento de frustración, sobre todo cuando existe una insatisfacción corporal.

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No es necesario deshacerse inmediatamente de todas esas prendas. Una opción intermedia es retirarlas temporalmente del espacio de uso diario. Guardarlas en una caja identificada ayuda a poder decidir con más calma y evita que compitan cada mañana con la ropa que sí resulta cómoda.

La culpa por el dinero gastado

También cuesta desprenderse de aquello que fue caro, aunque no se use. Donar una prenda apenas estrenada puede sentirse como admitir que esa compra fue un error. Sin embargo, mantenerla colgada no recupera el dinero.

La culpa aumenta cuando la ropa conserva la etiqueta o se compró para una ocasión concreta. Se espera el momento perfecto para estrenarla y, mientras tanto, pasan los años. Esta conducta puede estar relacionada con el perfeccionismoy con la tendencia a reservar determinados objetos para una situación ideal que nunca llega.

Usar una prenda especial en un día normal, venderla o donarla permite que recupere una función. Dejarla colgada indefinidamente en el armario únicamente aplaza esa decisión.

El “por si acaso” parece seguridad

Otra razón frecuente es el miedo a necesitar algo después de haberlo quitado. Puede que vuelva una moda, cambie el cuerpo, aparezca una fiesta temática o haga falta una camiseta vieja para hacer algo.

Este “por si acaso” proporciona una sensación inmediata de seguridad porque evita el posible arrepentimiento. El coste, sin embargo, se reparte silenciosamente: hay menos espacio, más dificultad para localizar lo que se necesita y más tiempo dedicado a revisar prendas que nunca se escogen.

No todos los objetos “por si acaso” son inútiles. Tiene sentido conservar ropa para pintar, trabajar en el jardín o asistir a una ceremonia. La pregunta útil es cuántas unidades hacen falta realmente. Una camiseta vieja puede cumplir esa función, díez distintas no.

El exceso de estímulos complica la atención

Un armario saturado obliga a procesar más información. Cada prenda visible compite por la atención, aunque la elección final sea siempre la misma. La neurociencia ha mostrado que los estímulos presentes simultáneamente en el campo visual compiten por una capacidad de procesamiento limitada. Esto no quiere decir que un cajón desordenado provoque ningún trastorno de atención, pero sí que ayuda a explicar por qué los espacios cargados pueden resultar mentalmente agotadores.