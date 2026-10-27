Celia Molina 27 OCT 2026 - 11:37h.

Tras su repentina muerte, ha trascendido un vídeo de Komanche en el que confesaba que tenía una deuda de 5000 dólares

La delicada salud mental de Komanche, el streamer que ha muerto con 30 años: de las denuncias de acoso sexual al bullying

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La muerte del streamer Komanche a los 30 años ha generado una gran expectación en las redes sociales, sobre todo, por las declaraciones previas que él había hecho a través de sus cuentas antes de morir. Si el fallecimiento, según su representante, Byron Reyes, tuvo lugar el pasado domingo 25 de octubre, el día 19 escribió una frase en sus redes que ahora ha cobrado mucha más importancia: "Simplemente, las cosas no mejoran", dijo Komanche, cuyo verdadero nombre era Carlos Mauricio Gómez.

Al conocerse su prematura muerte, han trascendido otros vídeos que también aportan información sobre el complicado momento que estaba viviendo el streamer, debido a las dos denuncias por acoso sexual que se habían difundido contra él, la última, hace apenas tres semanas. Años atrás, una menor le acusó de haberla acosado sexualmente a través de mensajes de Instagram, si bien, más tarde se determinó que la cuenta que le increpaba era falsa y que fue posteriormente borrada de la nube.

Señalado por haber acusado sexualmente a dos mujeres

El pasado mes de septiembre, la influencer Fernanda Val le acusó también de haberle pedido favores sexuales a cambio de una salida profesional en el streaming. Él, para defenderse, mostró los mensajes de contenido erótico que ambos se había enviado y con los que, presuntamente, demostraba que su contacto sexual, físico y a través de la red, había sido "consentido".

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"¿Me dejarías 5.000 dólares, bro?"

Aún así, en otro vídeo en directo, el propio Komanche le pedía a un amigo que le prestara 5000 dólares para cubrir una deuda que se había generado a raíz de esas denuncias de acoso sexual: "¿Tú me dejarías 5.000 dólares bro, para pagar una deuda? Me quitaron patrocinios que yo tenía por la polémica. Necesito 5.000 dólares, yo creo que con eso salgo de todo", declaró el famoso streamer, pudiendo estar esta deuda relacionada con su repentino fallecimiento.

Su representante, al anunciar su fallecimiento, invitó a los haters a hacer una reflexión sobre el odio que se vierte gratuitamente en las redes sociales: "En internet, todos creemos que tenemos el derecho de poder señalar o criticar a los demás sin siquiera conocerlos o sin saber lo mucho que pueden afectar esas palabras al otro, espero que esto marque un precedente. Por favor, seamos más consientes de lo que ponemos. Sé que Komanche estaría muy feliz de poder hacer que ese ambiente cambie para todos", dijo Byron Reyes, levantando todas las sospechas del posible suicidio del streamer.

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Por su parte, la influencer Fernanda Val, publicó también un mensaje en respuesta de aquellos que pudieran estar vinculándola con la muerte del salvadoreño: Ojalá aprendamos a tratarnos con más humanidad y a pensar en las consecuencias de nuestras palabras antes de convertir el dolor ajeno en un espectáculo. No busco una guerra con nadie ni quiero alimentar más ataques. Pero tampoco voy a quedarme callada para complacer a quienes prefieren juzgarme sin escucharme ni considerar todo el contexto. Puede respetar el dolor de los demás y mantener el derecho de expresar el mío", concluyó.