Sara Andrade 09 NOV 2026 - 09:00h.

Charlamos con Beatriz Aguado, psicóloga especializada en alta sensibilidad, que lleva más de veinte años trabajando en recursos humanos y desarrollo personal

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Se calcula que el 20% de la población podría ser altamente sensible, el término acuñado por la investigadora Elaine Aron en los años 90. En un mundo de sobreestimulación, los altamente sensibles tienden a vivir con dificultad, sobre todo en entornos urbanos. Las persona altamente sensible (PAS), además, se enfrentan a desafíos únicos en su entorno laboral: agotamiento emocional, perfeccionismo, dificultad para poner límites, pero también tienen una capacidad extraordinaria para conectar, intuir, liderar y crear gracias a tu autenticidad. Así lo explica en su libro 'Sensibles y profesionales' (Vergara, 2026) Beatriz Aguado, psicóloga especializada en alta sensibilidad, que lleva más de veinte años trabajando en recursos humanos y desarrollo personal. Gracias a su experiencia, ha podido acompañar a personas altamente sensibles a comprenderse mejor, cuidar su bienestar emocional y desarrollarse profesionalmente sin necesidad de endurecerse. Hablamos con ella para entender cómo les afecta tener esta condición en el entorno laboral.

Pregunta: Parece obvio, pero no lo es... ¿Qué es realmente ser altamente sensible y qué no?

Respuesta: Ser altamente sensible significa tener un rasgo de personalidad que hace que procesemos la información de una manera más profunda y que seamos más receptivos a los estímulos, tanto externos como internos. No es solamente "ser muy emocional". Tiene que ver con captar más matices, procesar más profundamente lo que sucede, experimentar una mayor reactividad emocional y empatía y tener también una mayor sensibilidad a determinados estímulos del entorno. Elaine Aron, una de las principales investigadoras de este rasgo, lo explica a través de cuatro características: profundidad de procesamiento, tendencia a la sobreestimulación, elevada emocionalidad y empatía y mayor sensibilidad sensorial.

Y es importante aclarar qué no es: no es un trastorno, una enfermedad ni un diagnóstico. Tampoco significa necesariamente ser introvertido, tímido o frágil. Es una forma particular de percibir y procesar el mundo.

P: ¿Qué características acompañan a las personas PAS en el entorno laboral?

R: En el trabajo, esas cuatro características se hacen muy visibles. Solemos procesar mucho la información antes de actuar o tomar una decisión, percibir con facilidad el clima emocional de un equipo y captar detalles que quizá a otras personas les pasan inadvertidos. Esa profundidad puede aportar muchísimo profesionalmente, pero también tiene un coste: recibimos y procesamos mucha información y podemos saturarnos antes. Además, aparecen con frecuencia otros patrones como la autoexigencia, el perfeccionismo, la dificultad para poner límites, la necesidad de agradar o una autocrítica muy intensa. No significa que todas las PAS seamos iguales ni que tengamos necesariamente todas estas características, pero sí son patrones que encuentro con frecuencia. Por eso creo que es importante entender las dos caras de la sensibilidad: la misma profundidad que puede llevarte a dar demasiadas vueltas a algo también puede hacerte muy reflexivo y previsor; y la empatía que a veces puede agotarte también puede ser una enorme fortaleza dentro de un equipo.

P: ¿Cómo podemos saber que tenemos alta sensibilidad? ¿Hay alguna característica que suele ser común? No basta con considerarnos muy sensibles, como bien dices...

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R: Lo primero es observar cómo funcionamos. Hay algunas experiencias muy habituales: que nos cueste concentrarnos en lugares con mucho ruido, sentirnos sobrecargados después de reuniones intensas, captar enseguida cambios en el ánimo de los compañeros, quedarnos pensando durante horas o días en un comentario crítico, necesitar momentos de pausa o llegar al final de la jornada mentalmente agotados aunque el trabajo no haya supuesto un gran esfuerzo físico. También existen cuestionarios específicos que pueden ayudarnos a identificar el rasgo.

En cualquier caso, no hablamos de un diagnóstico clínico. Para mí, lo verdaderamente importante de descubrir que eres PAS no es ponerte una etiqueta, sino que esa información te ayude a comprenderte mejor y a aprender qué necesitas para funcionar bien.

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P: Una vez se descubre, ¿qué es aquello en lo que suelen tener más dificultades en el entorno laboral? Hablas, por ejemplo, de los espacios (ruidos, luces…) pero también en lo relacional, imagino.

R: Una de las dificultades más evidentes es la sobreestimulación. Una oficina abierta, conversaciones cruzadas, teléfonos, notificaciones, luces intensas, interrupciones constantes, reuniones largas o tener que hacer muchas cosas simultáneamente pueden producir un desgaste considerable. Pero para mí es muy importante no reducir la alta sensibilidad al ruido o a las luces. Muchas veces lo que más desgasta es lo relacional: un conflicto en el equipo, un mal gesto, un cambio de tono de un compañero, una crítica o percibir tensión en el ambiente. La persona puede salir del trabajo físicamente, pero continuar procesándolo mental y emocionalmente durante horas.

A eso se pueden sumar la autoexigencia y la dificultad para poner límites. Si captas mucho las necesidades de los demás, quieres hacer bien tu trabajo y además te cuesta decir que no, es relativamente fácil acabar sobrecargándote.

P: ¿Por qué te enfocaste en el trabajo? ¿Qué te llamó la atención para especializarte?

R: En mi caso se unen mi propia experiencia personal y mi trayectoria profesional. Soy psicóloga y he trabajado durante más de veinte años en Recursos Humanos. Durante mucho tiempo observé a personas con muchísimo talento, responsables, comprometidas y brillantes que, sin embargo, parecían sufrir especialmente en entornos laborales que para los demás resultaban normales. Se agotaban, dudaban de sí mismas o sentían que había algo en ellas que no encajaba. Y, además, yo también soy una persona altamente sensible. También he conocido esa sensación de sentirme fuera de lugar o insegura aun sabiendo que tenía mucho que aportar. Cuando conocí la alta sensibilidad, muchas piezas empezaron a encajar, tanto en mi propia experiencia como en lo que llevaba años observando profesionalmente.

Ahí entendí que quería unir mis dos mundos, la psicología y los Recursos Humanos. Y precisamente por eso decidí escribir 'Sensibles y profesionales' porque hablamos mucho de la alta sensibilidad en las relaciones personales, pero pasamos una enorme parte de nuestra vida trabajando y es allí donde muchas PAS encuentran algunos de sus mayores retos, pero también donde pueden desplegar algunas de sus mayores fortalezas.

P: ¿Qué fortalezas tiene un PAS también en el trabajo o qué tipo de tareas suelen desempeñar mejor?

R: Tenemos fortalezas que pueden ser extraordinariamente valiosas profesionalmente. La empatía y la escucha profunda facilitan comprender a compañeros, clientes o colaboradores; la atención al detalle permite detectar errores, incoherencias o matices; el procesamiento profundo favorece la reflexión y la anticipación; y la creatividad y la intuición pueden ayudarnos a encontrar soluciones diferentes. También solemos mostrar un alto compromiso y sentido de la responsabilidad cuando sentimos que lo que hacemos tiene sentido.

Pero evitaría hablar de "trabajos para PAS". No creo que haya profesiones adecuadas o inadecuadas simplemente por tener este rasgo. Me parece más interesante preguntarnos en qué condiciones esa persona puede ofrecer lo mejor de sí misma. Una PAS puede desenvolverse magníficamente en tareas muy distintas cuando puede trabajar con cierta profundidad, autonomía y sentido, y cuando el entorno no la mantiene permanentemente sobreestimulada. No se trata de limitar nuestras posibilidades profesionales, sino de conocer cómo funcionamos para aprovechar mejor nuestras capacidades.

P: ¿Qué tipo de relación con los jefes suele mantener una persona con PAS? ¿Cómo les afectan las jerarquías?

R: No todas las personas altamente sensibles se relacionan de la misma manera con sus jefes, así que hay que evitar generalizar. Pero sí hay algunas características que pueden influir. Por ejemplo, una mayor necesidad de agradar, la búsqueda de aprobación, la dificultad para poner límites o una autocrítica elevada pueden hacer que algunas personas altamente sensibles den demasiado peso a la valoración de un superior.

También solemos ser muy sensibles a la forma en la que se comunica algo. Una corrección respetuosa y concreta puede ayudarnos a crecer; una crítica brusca, ambigua o humillante puede permanecer dando vueltas en nuestra cabeza durante mucho tiempo. Por eso, más que la jerarquía en sí, muchas veces importa cómo se ejerce esa autoridad. Un liderazgo basado en la confianza, la comunicación clara y el respeto permite que la persona sensible utilice su capacidad de análisis y conexión en lugar de dedicar toda esa energía a protegerse del entorno.

P: ¿Cómo puede hacer una persona con turnos muy largos con PAS para no desbordarse en el trabajo, por ejemplo?

R: Cuando no podemos cambiar la duración o las condiciones del turno, cobra todavía más importancia introducir pequeños momentos de recuperación durante la jornada. No siempre podemos eliminar los estímulos, pero sí intentar recuperarnos antes de llegar al límite.

Puede ser algo tan sencillo como aprovechar unos minutos de descanso para buscar silencio, salir al exterior si es posible, respirar conscientemente, reducir estímulos durante la pausa o simplemente comprobar cómo estamos antes de continuar. Las PAS solemos necesitar pausas con más frecuencia para recuperar energía; reconocer esa necesidad forma parte del autocuidado, no de una falta de profesionalidad.

Y hay otra parte fundamental: aprender a cerrar la jornada. Si además de un turno largo nos llevamos mentalmente a casa todo lo ocurrido, el desgaste continúa. En el libro propongo, por ejemplo, dedicar unos minutos al final del día a escribir qué nos ha pesado, qué hemos sentido y qué nos ha dado energía, como una forma de dar salida a todo lo acumulado.

P: ¿Qué tipo de dificultades tienen en los trabajos en equipo y cómo se trabajan? ¿Qué es aquello que suele funcionar mejor?

R: El trabajo en equipo puede ser especialmente enriquecedor para una PAS porque nuestra empatía, capacidad de escucha y facilidad para captar necesidades o tensiones nos permiten aportar mucho al grupo. De hecho, podemos detectar señales sutiles, anticipar problemas y ejercer un papel de apoyo o mediación muy valioso.

La dificultad aparece cuando empezamos a absorber demasiado lo que ocurre a nuestro alrededor. Podemos acabar haciéndonos responsables de cómo se sienten los demás, intentando evitar cualquier conflicto, asumiendo más trabajo para ayudar o priorizando continuamente las necesidades del equipo frente a las propias. Por eso funcionan especialmente bien los equipos en los que hay comunicación clara, respeto, límites y espacios para expresar desacuerdos sin agresividad. Y, por parte de la PAS, es fundamental aprender algo que parece sencillo pero cuesta mucho: acompañar no significa cargar. Podemos ser empáticos, comprometernos y cuidar nuestras relaciones profesionales sin responsabilizarnos de todo lo que sucede a nuestro alrededor.

Creo que ahí está una de las grandes claves de todo el libro: no necesitamos dejar de ser sensibles para desenvolvernos bien en el mundo laboral; necesitamos aprender a gestionar nuestra sensibilidad para que aquello que a veces nos desborda pueda convertirse también en una fortaleza.

*Si crees que puedes ser una persona altamente sensible puedes realizar el test que propone la especialista en su web.