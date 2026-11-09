El emotivo homenaje de un colegio de Montijo, Badajoz, a una profesora fallecida: "Nos dejas un recuerdo que nunca se apagará"
El centro educativo ha descrito a la profesora como una persona extraordinaria que se ha marchado demasiado pronto
El colegio se ha reunido, al completo, en su patio, para lanzar unos globos al cielo en recuerdo de la maestra
BadajozEl CEIP Padre Manjón, de Montijo, ha tenido un bonito gesto con la profesora Pepi Delgado, que ha fallecido a los 47 años, según informa 'Ideal': "Nuestro colegio está triste, profundamente triste, porque nos toca despedir a alguien que nunca hubiéramos imaginado que tendríamos que despedir tan pronto".
El centro educativo ha descrito a la profesora como "una persona extraordinaria" que se ha marchado demasiado pronto: "47 años… Demasiado pronto. Demasiado injusto. Todavía te quedaba tanto por vivir, tantos niños por acompañar, tantas sonrisas que regalar y tantos momentos que compartir con todos nosotros...".
"Estamos despidiendo a una persona extraordinaria", señala el Padre Manjón
Desde el Padre Manjón confiesan que hoy les cuesta encontrar palabras para expresar lo que sienten "porque no están despidiendo solamente a una compañera de trabajo": "Estamos despidiendo a una persona extraordinaria, de esas que hacen que un colegio sea mucho más que un lugar donde se enseña y se aprende. De esas personas que hacen familia".
El colegio se ha reunido, al completo, en su patio, para lanzar unos globos al cielo en recuerdo de quien fue "alegría, luz y una sonrisa permanente": "Siempre positiva, siempre dispuesta, siempre con una palabra amable y una actitud capaz de hacer más fácil cualquier día. Eras de esas compañeras que todos queremos tener cerca, de las que suman, de las que ayudan, de las que están, de las que hacen equipo de verdad".
"Pero, sobre todo, eras MAESTRA. Con mayúsculas. Una maestra de vocación, de corazón y de entrega. La escuela no era simplemente tu trabajo, era tu vida. Disfrutabas de tu profesión, de tu aula, de tus pequeños y de cada uno de esos momentos que hacen tan especial la Educación Infantil", añadieron.
"Tus niños te adoraban. Y no podía ser de otra manera. Porque sabías quererlos, cuidarlos, escucharlos y hacer que cada día se sintieran importantes. Para ellos eras mucho más que su maestra: eras una persona especial que siempre llevarán en algún rincón de su memoria y de su corazón", concluyeron.
"Te llevas nuestro cariño y nos dejas un recuerdo que nunca se apagará", afirman
También recuerdan su faceta más personal, como una "buena madre, buena hija, buena esposa y una persona que supo repartir cariño allí donde estaba". "Aquí nos quedamos con tus risas, tus conversaciones, tu alegría, tu compañerismo y esa manera tan tuya de afrontar la vida. Nos quedamos con todo lo bueno que nos has dado y con la suerte de haber compartido contigo tantos días, tantas experiencias y tantos momentos", señalaron.
El colegio ha querido agradecer todo lo que Pepi les dio sin buscar nada a cambio: "Hoy el Padre Manjón llora tu ausencia, pero también celebra la suerte de haberte tenido. Descansa, querida Pepi. Te llevas nuestro cariño y nos dejas un recuerdo que nunca se apagará. Siempre serás parte del Padre Manjón. Hasta siempre, compañera. Hasta siempre, maestra. Hasta siempre, Pepi".