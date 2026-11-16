Celia Molina 16 NOV 2026 - 12:08h.

Mujeres que se definían como tradwives (esposas tradicionales) se han quedado en la ruina tras la petición de divorcio de sus maridos

El movimiento 'trad wife' se acerca a España o la vuelta a la mujer tradicional que se queda en casa

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En el verano de 2024, el movimiento tradwife (o de esposas tradicionales) comenzó a experimentar una gran popularidad en las redes sociales. Similares a las esposas americanas de los años 50, una tradwife es una mujer que defiende y promueve un modelo de matrimonio basado en los roles de género clásicos: el hombre actúa como el único o principal proveedor económico de la familia, mientras ella se dedica por completo al hogar, al cuidado de los hijos y a atender debidamente a su pareja.

En sus cuentas de Instagram y TikTok, estas mujeres, siempre vestidas de forma impecable y femenina, dan consejos sobre cocina, crianza y otras tareas domésticas o de belleza personal, a las que se dedican íntegramente, sin generar ningún tipo de ingreso de manera individual. Una idea de familia que, en los últimos años, también ha sido potenciado por el Gobierno de Donald Trump y el movimiento MAGA en Estados Unidos.

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"Mi exmarido me ha quitado las tarjetas de crédito"

El problema ha llegado cuando estas creadoras de contenido, por razones variadas, han tenido que afrontar la petición de divorcio por parte de sus maridos y quedarse solas - junto a sus hijos - en el "mundo real".

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Ahora, muchas de estas influencers, que defendían la división de los roles como el modelo de vida ideal, han denunciado, a través de sus cuentas la mala situación en la que se encuentran, teniendo en cuenta que llevan años sin trabajar:

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"No sé cuidar de mí misma"

"Os voy a contar la terrible situación en la que me encuentro ahora mismo. Tengo dos hijos, de cinco y siete años, soy ama de casa y he estado casada por más de diez años. No tengo ingresos, no tengo dinero. Hasta ahora, he estado usando la tarjeta de crédito de mi marido y el dinero de mi marido. Hace dos semanas, me pidió el divorcio y me dijo que iba a cancelar mi uso de sus tarjetas de créditos, diciéndome que yo tenía que usar la mía propia. ¿Qué tarjeta? Yo no tengo ninguna. Es terrible. Me siento como una niña pequeña que necesita a su mamá y que no sabe cuidar de sí misma", dijo una tradwife en su cuenta de TikTok.

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Otra contó una historia similar: "Soy una extradwife, he estado casado durante 30 años, tengo 5 hijos y mi marido me pidió el divorcio. Me ha retirado todas las tarjetas de crédito y, literalmente, me he quedado sin nada. He hablado con los bancos, pero las cuentas están a su nombre. He sido una tonta por haber confiado en él durante 30 años. Saldré de esta, pero todavía no sé cómo", declaró recientemente.

"Este es el primer mes que no he podido pagar todas las facturas", indica otra ex tradwife, que está en la búsqueda de un tercer trabajo para mantener a sus cinco hijos, y a la que "le cuesta comer y dormir". "Por favor, antes de entregarlo todo a una familia, pensad en todas las situaciones en las que os podéis encontrar algún día, y en el valor de una educación y de tener una vida independiente, más allá de tener un montón de hijos”, advierten las propias mujeres desde la red.