Marta Egea 11 NOV 2026 - 20:00h.

Dejar preparado el desayuno, la ropa o el bolso la noche anterior puede reducir la improvisación y hacer más sencillas las primeras horas de la mañana

Del caos al negocio del orden: "Saber dónde están las cosas influye mucho en la paz mental"

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MadridHay mañanas en las que parece que todo necesita una decisión inmediata. Qué ponerse, qué desayunar, dónde están las llaves, qué hay que llevar al trabajo o a qué hora hay que salir de casa. Ninguna de esas tareas es especialmente complicada, pero cuando se acumulan en los veinte minutos que hay desde que se pone un pie en el suelo hasta que se sale por la puerta puede ser una pequeña carrera contrarreloj.

De ahí surge una recomendación doméstica muy sencilla: dejar algunas cosas preparadas la noche anterior. Escoger la ropa, adelantar el desayuno, o preparar el bolso pueden facilitar mucho la mañana.

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El verdadero problema puede ser la acumulación de pequeñas decisiones

Escoger entre una camisa blanca o una azul puede parecer irrelevante. Decidir qué desayunar también. Sin embargo, esas elecciones aparecen junto a muchas otras como responder un mensaje, comprobar el tiempo, recordar una cita, preparar la comida, buscar algo que no aparece o calcular si todavía da tiempo a tomar una taza de café pueden suponer todo un reto.

Cuando una mañana ya va justa de tiempo, cada imprevisto puede añadir sensación de urgencia. La llamada “fatiga por decisiones” se ha utilizado para explicar cómo la acumulación de elecciones puede influir en nuestra manera de decidir. Aunque algunas de las teorías clásicas sobre el agotamiento de una reserva limitada de autocontrol han sido discutidas y revisadas, investigaciones actuales siguen considerando relevante la carga que supone enfrentarse repetidamente a decisiones, sobre todo cuando ya hay cansancio, presión o mucha información que procesar.

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Preparar no significa controlar todo

Existe una diferencia importante entre organizar un poco el día siguiente y diseñar una mañana tan rígida que cualquier imprevisto pueda arruinarla. La planificación resulta especialmente útil cuando resuelve cuestiones concretas.

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La investigación sobre las llamadas intenciones de implementación lleva años estudiando precisamente el valor de concretar de antemano cuándo y cómo se va a realizar una acción. Cuando más claro está el siguiente paso, menos hay que improvisar cuando llega el momento.

El tiempo parece sobrar por la noche puede faltar por la mañana

El mismo gesto también cambia de valor dependiendo del momento. Escoger la ropa a las nueve de la noche puede llevar tres minutos sin ninguna consecuencia. Hacerlo cuando faltan cinco minutos para salir puede convertirse en una fuente de frustración porque ninguna prenda convence, falta algo por planchar o aparece esa camiseta que se creía limpia en el cesto de la ropa sucia. Lo mismo pasa con el desayuno.

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Dejar preparada la taza, adelantar parte de una receta o decidir simplemente qué se va a comer evita abrir la nevera medio dormido y comenzar a pensar opciones. El beneficio no está necesariamente en ganar veinte minutos. A veces pueden ser cinco. Lo importante es que esos minutos dejan de estar asociados a una tarea pendiente.

El desayuno es un buen ejemplo porque combina tiempo y decisiones

El desayuno concentra varias pequeñas decisiones en un momento en el que muchas personas todavía están terminando de despertarse. Hay que pensar en qué apetece, comprobar qué queda en la despensa o en el frigorífico, preparar algo, recoger después y calcular si todavía da tiempo a comerlo con cierta calma.

Nada de esto suele suponer un problema en una mañana tranquila, pero cuando hay que salir pronto, preparar a otras personas o llegar a una hora concreta, la cosa cambia. Incluso escoger entre tostadas, yogur o cereales puede sentirse como una tarea más dentro de una lista que ya está llena.

Además, improvisar con prisa puede terminar en dos situaciones muy habituales: desayunar cualquier cosa porque es lo más rápido o directamente salir de casa sin haber tomado nada, aunque inicialmente si se tuviera intención de hacerlo.

Prepararlo la noche de antes no quiere decir que haya que dejar un desayuno completo servido en la mesa. Puede ser algo mucho más sencillo: decidir qué se va a tomar, dejar preparada la cafetera, colocar la taza, tener localizado el pan o preparar con antelación alimentos que se pueden conservar sin problema en la nevera.

También puede resultar muy útil disponer de dos o tres desayunos de confianza que no hagan pensar mucho. Cuando se sabe que ciertos días siempre se toma una tostada con jamón, un yogur con avena o cualquier otra combinación habitual, desaparece parte de esa improvisación. Sería convertir una decisión abierta en algo que está prácticamente resuelto.

Tampoco se puede afirmar que desayunar todos los días lo mismo es psicológicamente mejor o que preparar el desayuno por la noche vaya a reducir el estrés en todas las personas, la clave es encontrar aquello que se puede adelantar para hacer más sencillo el inicio de la mañana.