Rocío Martín 30 SEP 2025 - 10:04h.

La nueva estafa consiste en la llegada de un SMS que se hace pasar por tu banco

Una mujer creada por IA deja a Nacho sin ahorros en una nueva estafa del amor: "La gente pensará que soy un pardillo"

La Policía Nacional ha compartido una advertencia sobre una nueva estafa que se está utilizando cada vez más y con la que los estafadores se hacen pasar por tu banco.

Según ha advertido la Policía a través de sus redes sociales, la nueva estafa consiste en la llegada de un SMS: "Mucho cuidado si te llega este SMS, porque no es de tu entidad bancaria", comienzan advirtiendo: "Aunque aparezca con tus datos y con el nombre real de la entidad, desconfía. Si tienes dudas, contacta directamente con tu banco. No hagas clic en ningún enlace. Y, por supuesto, no facilites datos personales ni de tu cuenta bancaria, ni siquiera tu número de teléfono", continúan.

"Si has sido víctima, denuncia. Guarda todas las pruebas. Capturas de pantalla, correos electrónicos, mensajes...", explican.

Además, en el vídeo también aprovechan para sugerir a los ciudadanos que revisen qué tipo de información suya circula por Internet: "No está de más que revises de forma habitual los movimientos de tu cuenta bancaria y que además realices 'egosurfing', es decir, que compruebes la información que hay sobre ti en Internet y que, sin darte cuenta, quizás puedas estar facilitando a los ciberdelincuentes".

Una red que suplantaba la identidad de bancos por sms para estafar a sus víctimas ya fue desarticulada

El pasado mes de marzo, la Policía Nacional desarticuló en Madrid y Barcelona una red de estafas a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas con los que accedían a las cuentas de las víctimas después de alertarles de que se había registrado un movimiento sospechoso que resultaba ser falso.

Para bloquear esta supuesta transacción fraudulenta, pedían a sus víctimas pinchar en un enlace para bloquear la supuesta operación que dirigía a la web falsa de su entidad.

En ella, los ciberdelincuentes les pedían que introdujeran sus credenciales de acceso y, con ellas ya en su poder, ordenaban transferencias a las cuentas de la organización criminal.

Se identificaron a 43 damnificados y fueron detenidas 35 personas.