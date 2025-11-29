Celia Molina 29 NOV 2025 - 08:30h.

A los 18 años, y después de haber ganado un loado concurso de belleza, Kamila dejó la pasarela para vestir el hábito de monja

Tras la prematura muerte de su padre, cuando apenas tenía nueve años, la sumió en una espiral de depresión y ansiedad

La historia de Kamila Rodrigues Cardoso comenzó a hacerse viral en las redes sociales hace tres años cuando una "bellísima monja" empezó a recorrer las casas de un barrio de Brasil, vendiendo llaveros, rosarios, crucifijos y toda clase de objetos de índole religioso para recaudar fondos y construir el convento en el que actualmente reside. Su visible atractivo le resultó chocante a los vecinos, a quienes conmovió la humildad con la que pedía ayuda para su congregación. Hoy en día, es conocida como "La monja modelo" y, con su actividad en la nube y las entrevistas que ha dado en la televisión, ha elevado su vocación hasta las alturas.

A los 18 años (ahora tiene 21), Kamila, cuyo nombre eclesiástico es Hermana Eva, abandonó su prometedora carrera como modelo para hacerse monja. Era (y es) tan guapa que hasta ganó el certamen Miss Continente Teen Sol Naciente, un concurso dirigido a jóvenes adolescentes, en línea con otros similares, como Miss Teen USA o Miss Teen International, que suele servir como catapulta para que las participantes accedan a competiciones de mayor envergadura.

Aunque ella cumplía con todos los cánones de belleza necesarios para triunfar en el mundo de la pasarela (era alta, morena, de pelo largo y ojos claros), la crisis existencial en la que vivía sumida desde la prematura muerte de su padre - que se produjo cuando ella tenía apenas nueve años - fue absolutamente decisiva. Kamila se dio cuenta de que el modelaje, por muy satisfactorio que pareciera - no llenaba el "vació emocional", la ansiedad y la depresión que le había dejado tan dura pérdida y, por eso, se acercó a la religión.

Una monja maquillada en sus vídeos de Instagram

La congregación Sancta Dei Genitrix, a la que ahora pertenece, se caracteriza por su trabajo social en las comunidades y por su desvinculación formal de la curia romana. Esta institución fomenta la presencia activa de sus miembros en redes sociales y promueve la difusión de mensajes positivos, como los que suele aportar Kamila sobre la fe o el rezo, con apertura a las nuevas herramientas tecnológicas.

Como puede observarse en la cuenta @servasdemariasantissima ella, además, no renuncia al cuidado de su aspecto ni a la utilización del maquillaje, pues piensa que así, puede dar "la mejor versión de misma". Por ello, aparece en sus vídeos con algo de colorete en las mejillas, rimmel en los ojos y un color (suave) en los labios, una imagen poco habitual en el concepto que se suele tener de una monja. Joven y natural, esta brasileña es un claro ejemplo de que la Generación Z también puede integrarse en la Santa Iglesia.

Como ella misma confesó en un programa de televisión de su país, a través de las redes ya ha recibido propuestas de matrimonio por parte de algunos hombres que la encuentran atractiva: “Hasta la fecha, ya me han pedido matrimonio. Pero, para mí, estar casada con Dios es una de las vocaciones más bellas que existen”, concluyó con firmeza la hermana Eva.