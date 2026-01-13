Noáin, un año de la explosión que dejó sin casa a 12 familias

Maitena Berrueco 13 ENE 2026 - 07:30h.

La investigación aún no ha revelado las causas del siniestro y 12 familias siguen sin poder regresar

Vecinos de Noáin, Navarra, afectados por las explosiones de gas: "Todo el edificio ardiendo, impresionante"

PamplonaHace exactamente un año, la fachada del edificio de Noáin, arrancada de cuajo por la explosión, y la acera llena de escombros mostraban las heridas visibles de una tremenda explosión de gas que, 12 meses más tarde, siguen sin cicatrizar. En cuanto a lo evidente, el edificio continúa en obras y las vallas circundan el lugar, ahora tomado por los trabajadores de una empresa de rehabilitación y reformas. El drama invisible es el de 12 familias que siguen sin poder regresar a sus casas.

Así como el de una investigación que, cuando se cumple el primer aniversario, aun no ha aclarado cual fue el origen de la explosión: "A día de hoy, aún después de haber transcurrido un año, no tenemos las diligencias policiales correspondientes en el juzgado correspondiente desconociendo las causas que determinen la causa de la explosión", denuncian los afectados. "Que el hecho causante no se haya conocido ya es un condicionante para que los seguros no empiecen a pagar", añade el alcalde de Noáin, Luis Mayo.

Tal día como hoy, de hace justo un año, un tremendo estruendo rompió la ruina de aquel lunes por la tarde en Noáin, Navarra. Una fuga de gas en un bloque de viviendas, situado en la calle Concejo de Zabalegui, provocó una fortísima explosión que dejó nueve personas heridas e inicialmente, 250 vecinos desalojados. A día de hoy, ocho de las 48 viviendas del edificio, compuesto por un total de 12 portales, han sido declaradas en estado de ruina, en concreto las de los portales 22 y 24, como consecuencia de los daños sufridos.

Este 13 de enero se cumple un año del siniestro. Muchos pensarán que el tiempo vuela, pero para 12 de aquellas familias, las que vivían más cerca de la vivienda que explotó, el reloj se detuvo aquel lunes 13 de enero de 2025, cuando se desencadenaron dos explosiones en una vivienda de la calle Concejo de Zabalegui. La primera provocó el desalojo de parte de la calle, pero cuando se permitió que los vecinos volvieran a sus casas a recoger algunas cosas para pasar la noche fuera, una segunda explosión destrozó el bloque de viviendas y dejó 9 heridos de diversa gravedad.

Desde entonces, 12 familias no han podido volver a sus casas. Los trabajos de apuntalamiento, derribo y desescombro continúan en un vecindario en el que las vallas, los andamios y los obreros se han convertido en parte del paisaje urbano. Una herida abierta desde hace un año y que difícilmente cicatrizará para los afectados que siguen sin respuestas. "Los vecinos tienen miedo de que el proceso judicial se alargue", recuerda Mayo que pide a la presidenta de Navarra, María Chivite, que "haga efectiva las ayudas a estas familias", que según recuerda, "tras un año han gastado sus ahorros, han recurrido a ayudas de familiares y amigos y deben seguir pagando la hipoteca y ahora el alquiler".

El principal interrogante es saber cual fue el origen de la explosión. Mientras no haya respuesta, los seguros no indemnizarán totalmente a los afectados. Aunque se vieron afectados una decena de portales, del 20 al 30 de la calle Concejo de Zabalegui, la peor parte la corrieron quienes vivían en los números 22 y 24 a los que la deflagración ocasionó daños en la estructura, ocho viviendas se encuentran en estado de ruina.

Comunicado íntegro de los vecinos

La Comunidad de Propietarios del edificio afectado por la explosión de gas del día 13 de enero de 2025 ha hecho público un comunicado para informar a los medios de comunicación y a la opinión pública sobre el estado actual del inmueble y la situación de sus residentes, tras un año del suceso.

"El edificio está compuesto por un total de 12 portales, que integran 48 viviendas (4 viviendas por portal), de las cuales 8 han sido declaradas en estado de ruina ( Portales 22-24), como consecuencia de los daños sufridos.

Los informes técnicos disponibles, hasta la fecha indican, que será necesario llevar a cabo derribos parciales, en estos portales 22-24, así como posteriores trabajos de reconstrucción, con el fin de garantizar la seguridad estructural del conjunto del edificio y de las personas, el seguro de la comunidad principalmente, junto con seguros privativos están dando cobertura hasta la fecha para hacer frente a los cuantiosos daños causados.

En la actualidad, la Comunidad se encuentra en proceso de rehabilitación del resto de portales con menor afección de daños, se disponen de los precepticos proyectos/estudios previos, necesarios y las correspondientes licencias de obras (El Ayuntamiento ha tramitado y concedido las licencias de obras con la máxima diligencia y celeridad).

A día de hoy, aún después de haber transcurrido un año, no tenemos las diligencias policiales correspondientes en el juzgado correspondiente desconociendo las causas que determinen la causa de la explosión.

Desde el primer momento, la Comunidad de Propietarios está colaborando de manera activa con las autoridades competentes, los servicios técnicos y las compañías implicadas, con el objetivo de esclarecer los hechos y avanzar en la recuperación del edificio en el menor plazo posible, para recuperar la relativa normalidad, siempre bajo criterios de seguridad y legalidad.

Asimismo, queremos trasladar nuestro agradecimiento a los servicios de emergencia, técnicos y administraciones públicas por su actuación, en especial Exmo Ayto del valle de Elorz, así como mostrar nuestra solidaridad con todos los vecinos afectados por esta situación.

La Comunidad continuará informando puntualmente conforme se disponga de nueva información oficial. Atentamente, el presidente de la Comunidad de Propietarios."