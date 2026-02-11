Maitena Berrueco 11 FEB 2026 - 04:30h.

La emblemática obra sufrió un 'secuestro' en 2013 con fines ecologistas y fue liberada tras 21 días

BilbaoTras casi 16 años formando parte del paisaje del vizcaíno Puerto Viejo de Algorta, cuesta imaginar que, en breve, cuando baje la marea, el Sireno de Getxo no va a asomar a pecho descubierto y mostrando su cola plateada desde una de las paredes del puerto. La decisión de retirar la obra la ha tomado el Ayuntamiento de la localidad costera.

Lo cierto es que el Sireno acusa el paso del tiempo y, sobre todo, la acción del salitre y el agua, la embestida de las olas y también de la climatología. Apenas queda rastro de su torso desnudo ni de su cola plateada, hoy colonizada por lapas y algas.

Entre otras razones, que explican su deterioro, es que la obra nació con carácter efímero pero con el transurrir de los días, primero; las semanas y los meses, después; y finalmente los años, el Sireno se empadronó en Algorta y aquí lleva desde que fue adquirida por 30.000 euros, por el Consistorio en 2011.

La intemperie ha mermado al Sireno que no siempre ha vivido una plácida estancia en tierras vascas. Capaz de cosechar tantos elogios como críticas, desde el principio hubo quien se entregó con devoción a la obra y quien la odió, en la misma medida.

21 días secuestrado

Pocos habrán olvidado el secuestro del que fue víctima este mural fotográfico allá por 2013, cuando ya la instalación se había ganado el cariño de muchos lugareños y había sido objeto de mil una fotografías por parte de turistas y paseantes. De la noche a la mañana, El Sireno desapareció y en su lugar solo quedó un gran signo de interrogación.

El misterio cundió en la zona, entre otras cosas, porque las dimensiones de la obra firmada por el artista argentino Marcos López, de tres metros de altura y un peso de 258 kilos, en una estructura de 30 tubos rectangulares de acero inoxidable ensartados interiormente con varios cables y colgado de varias argollas del muelle del Puerto Viejo, no hacían fácil llevársela. Pero ocurrió. Parte del enigma quedó resuelto cuando tres encapuchados con pistolas de agua grabaron un vídeo mostrando a El Sireno como rehén y reclamando una serie de condiciones al Ayuntamiento para que el secuestrado pudiera volver sano y salvo al Puerto de Algorta. El robo con fines ecologistas finalizó 21 días después, cuando El Sireno fue liberado en Armintza, y en concreto, fue depositado en la puerta del garaje de la vivienda del alcalde, por aquel entonces, Imanol Landa.

Getxophoto presentó la obra El Sireno de Getxo como una instalación temporal de la fotografía Sireno del Río de la Plata (2002) del autor argentino Marcos López, en el muelle del Puerto Viejo de Algorta, Getxo (País Vasco). La fotografía está instalada desde el 15 de diciembre de 2010 en el mismo muelle de manera que interactúa con el mar. La imagen ofrece diferentes lecturas en función de la marea: la pleamar nos permite ver únicamente el retrato de un hombre con el torso desnudo, mientras que a medida que baja la marea se va desvelando que se trata de un ser marítimo, un Sireno. Un personaje que invita a imaginar. La instalación es una metáfora sobre las apariencias, sobre lo que se muestra y lo que se esconde; así como una nueva mirada sobre las migraciones del Sur al Norte.

Aún no hay fecha para la retirada definitiva de la instalación artística que ha acusado la falta de mantenimiento y hoy luce completamente desdibujada. Pero Getxo ya ha anunciado a su ilustre vecino que deberá dejar de bañarse en las aguas del puerto.