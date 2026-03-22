Iván Sevilla 22 MAR 2026 - 11:16h.

La operación contra pescadores furtivos acabó con diez detenidos tras varios registros a sedes empresariales, viveros y domicilios

El grupo desarticulado vendía el producto sin control sanitario ni trazabilidad, por lo que no era apto para el consumo

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San SebastiánUna red de tráfico ilegal de angulas ha sido desmantelada en la provincia de Guipúzcoa y el sur de Francia. La Guardia Civil ha recordado que se trata de una especie en peligro crítico de extinción.

De ahí que a finales del 2025 varios chefs de renombre pidieran dejar de consumirlas. Algo que chocaba de frente con la posición de quienes trabajan habitualmente en su pesca en regiones como el País Vasco.

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En este contexto, la Benemérita ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a capturar a las crías de las anguilas a través de pescadores furtivos que después vendían el producto a una empresa española.

Según han precisado los agentes, han sido detenidas cuatro personas en territorio guipuzcoano y otras seis en el francés, como resultado de la llamada 'Operación Putzua', llevada a cabo en colaboración con la Gendarmería Nacional Francesa.

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A principios del 2025 se iniciaron las investigaciones al detectarse a pescadores que incumplían sistemáticamente la obligación de declarar sus capturas. Tras los avances en el caso, se registraron varias sedes empresariales, viveros y domicilios.

Más de 400 kilos de angulas sin control sanitario ni trazabilidad

En esos inmuebles, los guardias civiles hallaron 28 kilos de angulas vivas, además de otros 407 ya congeladas. Igualmente había hasta 65.000 euros en efectivo cuya procedencia no estaba justificada.

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En Francia, se inspeccionaron también seis lugares, interviniéndose diez kilos del producto también congelado y unos 13.000 euros en dinero físico.

A los detenidos se les han bloqueado activos bancarios por valor de 416.000 euros, que se suman al embargo de fincas y vehículos por valor de 2,78 millones de euros.

Desde el instituto armado han matizado que toda esta mercancía no tenía ningún tipo de control sanitario ni trazabilidad, por lo que no era apta para consumo humano, a pesar de comercializarse para este fin.

5.000 euros por kilogramo en el mercado asiático

Al hilo de su venta, la Guardia Civil ha explicado que existe una alta demanda de angula en el mercado asiático especialmente, donde se llegan a pagar hasta 5.000 euros por un kilo.

Por eso, hay grupos criminales que están especializados en el robo de lotes para su envío a Asia. Teniendo en cuenta que el acuerdo CITES prohíbe la exportación del producto fuera de la Unión Europea.

Esta medida responde a la necesidad de preservar la especie dada su situación tan crítica, según figura en el catálogo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza también, aparte de estar incluida en el otro pacto.