Iván Sevilla 18 ABR 2026 - 12:07h.

La agresión con arma blanca se produjo a las 1:50 horas en el recinto festivo junto al Puerto de Santurtzi, Vizcaya

Los dos implicados, de 15 y 16 años, fueron entregados a sus familias y declararán ante la Fiscalía de Menores

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BilbaoNueva agresión en la que se ven implicados menores de edad. Dos están siendo investigados por apuñalar a otro de 14 años en el abdomen durante la celebración de las fiestas de Santurtzi (Vizcaya).

Así lo ha comunicado este 18 de abril la Ertzaintza, que ha precisado que el ataque con un arma blanca se produjo a las 1:50 horas de la madrugada en el recinto festivo, junto al puerto del municipio.

Los primeros en acudir fueron agentes de la Policía Municipal, quienes alertaron a los ertzainas para que se presentasen allí. Al llegar encontraron a un adolescente, de nacionalidad española, con una herida sangrante.

Sanitarios que se desplazaron al lugar donde estaba ya lo atendían para controlar la hemorragia y evacuarlo a un hospital, donde permanece ingresado, aunque su vida no corre peligro.

Localizados en Portugalete con restos de sangre

En cuanto a las actuaciones policiales, los agentes recabaron información de víctima y testigos para conocer la descripción física de los presuntos agresores, así como por donde habían huido.

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Finalmente, fueron localizados en Portugalete. Uno tiene 15 años y es de origen latinoamericano. Habría sido el autor material del apuñalamiento. El otro, de 16 años, tiene nacionalidad española.

Ambos tenían restos de sangre en la ropa que vestían y con todas las evidencias, fueron interceptados y trasladados a comisaría. Se les atribuye un presunto delito de lesiones.

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Cuando quedaron terminadas las diligencias del caso, los dos fueron entregados a sus padres para su custodia y serán citados a declarar ante la Fiscalía de Menores por lo sucedido.