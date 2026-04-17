Candela Hornero Madrid, 17 ABR 2026 - 10:01h.

María Ángeles habla por primera vez ante los medios sobre la polémica y aclara en qué punto está su relación con Dioni

Camela se pronuncia sobre los últimos rumores de su separación: "Han salido ciertas cosas que yo no he dicho"

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Unas palabras ambiguas que la propia María Ángeles escribió en su cuenta de Instagram dieron pie a pensar que su relación con Dioni podría estar tambaleándose, y los rumores sobre una posible separación del grupo Camela comenzaron a crecer.

"La música es una parte muy importante en mi vida y siempre viviré con ella. Todo tipo de música me llena la vida. La verdad siempre va conmigo. Con la verdad se vive en paz, y yo no miento, salvo para dar alguna sorpresa. Las mentiras piadosas no hacen daño. Eso te deja la conciencia tranquila", escribió en un post que desató las especulaciones. "No puedo permanecer tanto tiempo callada y, aunque estoy muy bien acompañada, soy libre y vuelo cuando quiero. Es bueno recordármelo a mí misma de vez en cuando", añadió en otro.

Tras esto, María Ángeles publicó unas stories en la misma red social en la que había hecho las declaraciones anteriores, negando que exista un problema grave entre ellos.

El estado actual de su relación con Dioni

Ahora se ha pronunciado por primera vez en persona ante los medios de comunicación durante la presentación del libro de Nieves Herrero, 'La prometida', para hablar sobre la polémica y el estado actual de su relación con Dioni. "Ay, de verdad. Paso palabra", ha sido su primera reacción cuando un periodista le ha preguntado.

"De momento, hasta el día de hoy, que yo sepa, nadie me ha dicho nada de que nos vayamos a separar. Tenemos una gira con muchos conciertos y estamos acabando de grabar el disco", ha afirmado a 'Europa Press'. Actualmente, tras un 2025 complicado por los problemas de salud de Dioni, que obligaron al grupo a cancelar numerosos conciertos, Camela ha retomado su gira + de 30.

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Sobre las publicaciones en redes sociales, ha explicado que compartió "unas frases" porque le encanta "escribir poesía" y que, como "hacía mucho que no publicaba nada" debido a que está "de mudanza" y no para, sintió que ya no podía "estar más tiempo callada", en referencia a su ausencia en redes.

Sobre si le molesta que salgan este tipo de informaciones, comenta que están "muy acostumbrados, porque no es la primera vez que pasa". "A nosotros nos da igual, pero es el jaleo que montan nuestros seguidores, que lo comentan".

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Además, deja claro que además de estar muy bien a nivel personal, también lo está a nivel profesional: "Estoy súper feliz, no me voy a separar. Estoy muy enamorada".