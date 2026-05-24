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Euskadi
Flotilla Global Sumud

El Gobierno Vasco lamenta los incidentes y las "provocaciones" a policías al llegar la Flotilla a Bilbao

Agentes de la Ertzaintza cargan contra miembros de la Flotilla en Bilbao
Varios agentes cargaron contra algunos activistas que habían desembarcado. Europa Press
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BilbaoEl Gobierno Vasco se ha pronunciado acerca de lo sucedido este 23 de mayo al llegar miembros de la Flotilla Global Sumud al aeropuerto de Bilbao (Vizcaya). Ha lamentado los incidentes y las "provocaciones" a policías.

Según ha manifestado el consejero de Seguridad Bingen Zupiria, él mismo ha asumido "en primera persona" la responsabilidad de los hechos y de investigar si los agentes que cargaron contra los activistas actuaron debidamente.

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Tratará de aclarar si la actuación se ajustó a la normativa en vigor, pero también analizará "el comportamiento de algunas personas que provocaron la situación", tal y como ha expresado en declaraciones recogidas por EFE.

Cuatro detenidos, puestos después en libertad

Recordamos que la Ertzaintza detuvo a cuatro personas que esperaban a los desplazados para intentar alcanzar la Franja de Gaza, acusados de desobediencia grave, resistencia y atentado a agentes de la autoridad.

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Los activistas que se están movilizando en defensa de Palestina, en el marco del conflicto bélico con Israel, sufrieron las cargas de los ertzainas después de que no quisieran apartarse a la orden de los policías, según publicó 'El Correo'.

Agentes detienen a activistas propalestinos en el aeropuerto de Bilbao
Agentes detienen a activistas propalestinos en el aeropuerto de Bilbao. Europa Press

Por parte de los activistas, aseguraron que simplemente deseaban echarse una foto, cuando empezaron a recibir "empujones y golpes con las porras". Calificaron de "desproporcionada" la acción contra el grupo.

Tras los arrestos que se produjeron, más tarde quedaron en libertad. Los efectivos que intervinieron querían que los allí reunidos dejaran pasar al resto de pasajeros que habían desembarcado del avión.

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