El Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba (IIS Bioaraba) apuesta porque los pacientes sigan haciendo ejercicio una vez fuera del hospital

Rural Kutxa financiará este proyecto que busca mejorar la adherencia al ejercicio físico tras la rehabilitación cardiaca hospitalaria

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El Gobierno vasco propone practicar tenis de mesa, como actividad pautada de rehabilitación cardiaca, para mejorar la adherencia al ejercicio físico. Se trata de un proyecto pionero, al que han llamado ‘Cardiopong’ y que pretende reducir el abandono del ejercicio físico y el empeoramiento de los factores de riesgo cardiovascular que se producen tras la rehabilitación hospitalaria

El Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) Bioaraba, dependiente del departamento vasco de Salud, y la Acción Social de Rural Kutxa han firmado un convenio de colaboración para desarrollar esta iniciativa que propone, una vez terminada la fase hospitalaria, el tenis de mesa como herramienta de rehabilitación cardiaca.

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Así, en la cardiología actual uno de los mayores retos no es el tratamiento farmacológico, sino lograr que los pacientes mantengan el ejercicio físico una vez superada la fase aguda de su recuperación. Tras finalizar los programas de Rehabilitación Cardiaca hospitalaria, un alto porcentaje de pacientes pierde el hábito deportivo, lo que deriva en un empeoramiento de los niveles de colesterol LDL y en otros factores de riesgo, a pesar de seguir tomando su medicación. Según los especialistas, la monotonía del ejercicio repetitivo provoca que pacientes con un control excelente al salir de rehabilitación vuelvan a situaciones de riesgo meses después.

Para combatir esta tendencia, el proyecto ‘Cardiopong’ propone la integración del tenis de mesa como actividad pautada en clubes y en centros cívicos. La iniciativa busca que la o el paciente cumpla con las recomendaciones médicas de practicar 150 minutos semanales de actividad moderada o 75 minutos de actividad intensa, pero de una forma recreativa y social.

La derivación a sesiones programadas de tenis de mesa ataca directamente esta falta de motivación. “Queremos que el paciente cumpla con sus objetivos de ejercicio semanal sin que lo sienta como una obligación. El tenis de mesa convierte la terapia en un momento de disfrute y de relación social”, señala Lucas Tojal, investigador principal del proyecto.

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Cuatro pilares para mantener la motivación

La derivación a sesiones programadas de tenis de mesa responde a la falta de motivación mediante cuatro ejes fundamentales. En primer lugar, la socialización: el deporte en compañía reduce la sensación de aislamiento del paciente. En segundo lugar, la integración: al practicarlo con personas de todas las edades y condiciones, se elimina el estigma de “persona enferma”. En tercer lugar, la competitividad saludable: el deseo de mejorar en el juego impulsa de forma natural un aumento en el tiempo de práctica. Por último, el ocio frente a la obligación: transforma el ejercicio en una actividad divertida, alejándolo de la percepción de terapia monótona.

Las sesiones se desarrollarán en instalaciones deportivas y en centros cívicos del territorio, en coordinación con la Federación Alavesa de Tenis de Mesa. Los pacientes serán derivados desde las consultas de Cardiología de la OSI Araba una vez completada la fase de rehabilitación cardiaca hospitalaria, y el seguimiento se realizará de forma conjunta entre los equipos clínicos y las y los monitores deportivos.

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El estudio medirá la adherencia al ejercicio físico, la evolución de los factores de riesgo cardiovascular y la calidad de vida percibida por las y los participantes a lo largo de doce meses, aportando evidencia científica sobre la eficacia de este modelo en la rehabilitación cardiaca extrahospitalaria.