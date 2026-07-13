Maitena Berrueco 13 JUL 2026 - 18:30h.

Esta ave nació en Doñana el 17 de mayo de 2001, por lo que actualmente tiene la asombrosa edad de 25 años

Los perros sueltos en playas y marismas de la reserva natural de Urdaibai, en Vizcaya, amenazan a las aves protegidas

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BilbaoPor increíble que parezca, cuando la espátula conocida, entre los humanos, por el código de su anilla, '1U0', nació el 17 de mayo de 2001 en Doñana, uno de los responsables que se ha encargado de su observación y del registro de datos en Urdaibai, ni siquiera había nacido aún. Llegar a celebrar un cuarto de siglo no es fácil cuando afrontas largas migraciones repletas de imprevistos y peligros. Por eso, solo la historia de supervivencia de esta ave migratoria silvestre es ya, en sí misma, excepcional.

Pero es que, además ahora, tras una década sin tener noticias de ella, contra todo pronóstico, esta ave ha elegido Euskadi para hacer un alto en su camino, para alimentarse y descansar. La '1U0' no solo sigue con vida sino en plena forma para seguir recorriendo miles de kilómetros durante sus migraciones.

En concreto, por primera vez, ha sido avistada en Urdaibai. Lo que pone de relieve la importancia esta Reserva vizcaína dentro de la gran red migratoria europea. Este avistamiento es “un poderoso recordatorio de que cada ave anillada lleva consigo una historia, y de que cada humedal en su ruta migratoria importa”.

Embajadora de los humedales

Durante más de dos décadas, esta espátula ha recorrido miles de kilómetros, ha cruzado fronteras, ha sobrevivido a innumerables dificultades, tanto naturales como provocadas por la actividad humana y ha visitado humedales por toda Europa. El último, Urdaibai. '1U0' es una verdadera embajadora de los humedales y “su historia nos recuerda que la conservación funciona, y que proteger los humedales hoy significa ofrecer un futuro a las aves migratorias de mañana”, explican desde Urdaibai.

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Tras su nacimiento en Doñana, 1U0 fue registrada posteriormente en la Bahía de Cádiz el 24 de abril de 2003. Más tarde volvió a ser observada en Doñana el 7 de abril de 2006, antes de desplazarse hacia el norte, hasta Francia, donde fue registrada en Saint-Martin-de-Seignanx el 11 de septiembre de 2007. Seis años después, el 26 de junio de 2013, fue observada de nuevo en Saint-Martin-de-Seignanx. Su último registro conocido antes del reciente avistamiento en Urdaibai tuvo lugar el 15 de septiembre de 2016 en la Reserve Naturelle Marias de Oryx.

Después de aquel registro, pasaron casi diez años sin nuevos avistamientos. El anillamiento ayuda a conservar esta red de marismas, estuarios, lagunas, zonas intermareales y humedales costeros para que las aves pueden alimentarse y descansar durante sus viajes migratorios.

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La espátula es una zancuda inconfundible por su gran tamaño, su color blanco y su costumbre de rastrear el fango de los humedales con su aplanado pico. España alberga algunas de las más importantes colonias de Europa occidental, que se refugian en humedales costeros del oeste de Andalucía. Asimismo, pueden verse en los pasos migratorios ejemplares que recalan principalmente en los humedales costeros cántabro-atlánticos, como la ría de Gernika y las marismas de Santoña.