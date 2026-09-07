El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026

La convocatoria, gestionada por el Servicio Municipal de Juventud, cuenta con una dotación total de 15.000 euros y permitirá recibir hasta 150 euros por persona y título

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VitoriaEl Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha abierto el plazo para solicitar las ayudas destinadas a jóvenes de la ciudad que hayan obtenido determinadas titulaciones oficiales de idiomas extranjeros. La convocatoria, gestionada por el Servicio Municipal de Juventud, cuenta con una dotación total de 15.000 euros y permitirá recibir hasta 150 euros por persona y título para contribuir a sufragar las tasas abonadas para conseguir la certificación.

La iniciativa está dirigida a personas de entre 18 y 30 años que hayan obtenido durante el periodo establecido alguno de los niveles contemplados en la convocatoria. En concreto, las ayudas se dirigen a quienes hayan conseguido el B2 de francés o alemán, así como el C1 de inglés, francés o alemán, siempre de acuerdo con las equivalencias fijadas por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

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El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026, por lo que las personas interesadas disponen de las próximas semanas para reunir la documentación necesaria y tramitar la petición.

Qué titulaciones pueden recibir la ayuda

La convocatoria establece un periodo concreto para la obtención de las certificaciones. Los títulos oficiales deberán haberse conseguido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. De esta manera, quienes hayan superado las pruebas o conseguido alguna de las titulaciones incluidas dentro de esas fechas podrán solicitar la subvención siempre que cumplan también el resto de condiciones establecidas.

La ayuda tiene un límite de 150 euros por persona y título. Esto significa que, si las tasas abonadas para conseguir la certificación fueron inferiores a esa cantidad, la subvención no alcanzará automáticamente los 150 euros, sino que cubrirá el importe efectivamente pagado.

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El Ayuntamiento contempla además la posibilidad de compatibilizar estas ayudas municipales con otras subvenciones procedentes de diferentes entidades. Existe, no obstante, una condición: la suma de todas las ayudas recibidas no podrá superar en ningún caso el coste total de las tasas abonadas por la obtención del título.

La medida busca así reducir parte del desembolso que supone para los jóvenes conseguir una acreditación oficial de sus conocimientos en idiomas extranjeros, dentro de los niveles incluidos en la convocatoria.

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Requisitos para solicitarla

Además de encontrarse dentro de la franja de edad establecida, las personas solicitantes deberán estar empadronadas en Vitoria-Gasteiz desde el 1 de septiembre de 2025 y mantener esta condición hasta que finalice el plazo de presentación de las solicitudes.

Otro de los requisitos fundamentales está relacionado con la naturaleza de la certificación. El título presentado debe tener carácter oficial y corresponder a alguno de los niveles y lenguas incluidos en la convocatoria.

La administración municipal también contempla el caso de quienes, pese a haber superado el proceso de certificación, todavía no dispongan físicamente del título en el momento de presentar la solicitud. En estas situaciones será posible aportar un justificante que acredite que la persona ha aprobado la certificación y se encuentra a la espera de recibir la titulación correspondiente.

La solicitud deberá realizarla directamente la persona que haya obtenido el título, y tendrá que presentarse dentro del plazo establecido, que concluye el 30 de septiembre.