Las diputaciones provinciales pagan cursos de inglés gratuitos: requisitos para apuntarse

No todas las diputaciones ofertan formación en inglés para el ciudadano común y las convocatorias fluctúan de un ejercicio a otro

Qué becas existen para opositores en 2026 y cómo no perderse las próximas convocatorias

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Que saber hablar un idioma extranjero condicione el acceso al empleo, la posibilidad de ascender, la conexión intergeneracional con hijos y nietos o, sencillamente, determine la fluidez de una conversación con el vecino británico en la costa mediterránea ha convertido aprender inglés en una asignatura pendiente que atraviesa todas las edades.

Es cierto que se debe afrontar un coste elevado si se opta por una academia privada y también hay saturación crónica en las Escuelas Oficiales de Idiomas. Por este motivo, hay diputaciones provinciales que han decidido, de distintas maneras, ayudar a financiar la formación lingüística de sus ciudadanos. No lo hacen todas, ni con el mismo grado de ambición, pero existen convocatorias que merecen la pena conocer.

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Toledo: un gran premio al expediente académico

La Diputación de Toledo acaba de realizar la segunda edición del programa "Becas de excelencia Agustín Ortiz de Villajos". Se dirige a jóvenes que actualmente cursen 4º de Educación Secundaria Obligatoria en la provincia. El premio es una estancia formativa en Tullamore, en el centro de Irlanda, a una hora de Dublín. La actividad se desarrolla del 26 de julio al 2 de agosto.

Aunque la convocatoria no es un curso de idiomas en sentido estricto, sino una beca de inmersión, su carácter gratuito para el beneficiario y la cobertura casi total de los costes(vuelos de ida y vuelta, desplazamiento en autobús hasta el aeropuerto de Madrid y regreso finalizada la actividad a Toledo, traslados de llegada y salida para Tullamore, alojamiento con pensión completa con familias anfitrionas, quince horas semanales de clase con profesores nativos y cualificados, tres excursiones, seguro de viaje y responsabilidad civil y supervisión 24 horas) la convierten en una de las oportunidades más ambiciosas del panorama provincial español.

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Se ofertan 40 plazas repartidas de forma proporcional entre las comarcas de la provincia, teniendo en cuenta el número de institutos de secundaria. Junto con la solicitud debe presentarse el certificado del instituto con la nota media de 1º, 2º y 3º de la ESO y del primer y segundo trimestre de 4º de la ESO, así como las declaraciones del IRPF de 2024 de los progenitores. Los criterios de adjudicación combinan nota media, renta familiar y orden de recepción de las solicitudes.

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Málaga: aprendizaje continuo y abierto

En el extremo sur del mapa peninsular, la Diputación de Málaga articula desde 2016 el programa "Málaga Bilingüe", con vocación explícitamente universal. Se combinan dos líneas complementarias. Por un lado, cursos presenciales de nivel B1 impartidos en decenas de municipios, con una carga lectiva de 60 horas —52 teóricas presenciales, 8 en actividades complementarias, como 14 horas de Club de Conversación repartidas en subgrupos de hasta diez participantes. Los grupos oscilan entre un mínimo de diez y un máximo de veinte alumnos, y tienen preferencia los profesionales y estudiantes vinculados al turismo y a la atención a residentes extranjeros, colectivos considerados estratégicos en una provincia que recibe millones de visitantes al año.

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La segunda línea es abierta, sin matrícula ni requisitos: contenidos multimedia gratuitos accesibles en la web y en las redes sociales del programa, distribuidos según los tres niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (A1, A2 y B1) e ilustrados con referencias al patrimonio cultural malagueño. Cada unidad se apoya en un vídeo explicativo, una píldora breve, un ejercicio práctico y su solución.

Un mapa desigual

Queda claro, por tanto, que no todas las diputaciones ofertan formación en inglés para el ciudadano común y las convocatorias fluctúan de un ejercicio a otro. La recomendación operativa es consultar periódicamente el Boletín Oficial de la Provincia, la sede electrónica y el área de Bienestar Social, Juventud o Educación de cada diputación, así como suscribirse a los canales institucionales, porque los plazos son breves y las plazas, taxativamente limitadas.