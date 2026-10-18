El bono de 16 viajes, a un euro el trayecto, busca facilitar la movilidad entre los barrios y el centro. El Ayuntamiento paga el resto
Un taxista de Vitoria denuncia que le ha pasado "de todo" trabajando por las noches: "Salgo a ganarme el pan, no quiero hacerlo con miedo"
Vitoria-Gasteiz¿Se imaginan poder trasladarse en taxi desde su domicilio al centro de su localidad, por solo un euro? En Llodio esa tarifa se va a empezar a aplicar a las carreras de los taxis entre las zonas alejadas del pueblo y el centro urbano. El cliente tendrá 16 viajes a ese precio el trayecto durante un año y podrá hacer uso de el, sin necesidad de justificar el motivo del desplazamiento.
Llodio es, como tantos otros municipios vascos, una localidad en la que la vida transcurre agitada en el núcleo urbano, que concentra la actividad comercial y los servicios, rodeado por el sosiego de los pequeños barrios dispersos que conforman el pueblo más grande de Álava.
Muchos de quienes residen en esas zonas más alejadas tienen que desplazarse antes o después al centro urbano para hacer una gestión en el Ayuntamiento, acudir a una cita al centro de salud, hacer compras o asistir a un curso. El Ayuntamiento alavés pretende facilitarles la movilidad a partir de este otoño con un nuevo servicio que ha denominado ‘Auzo Taxi’.
Así, durante un año, quienes lo soliciten podrán disponer de un bono de 16 viajes, a un euro por trayecto. El resto del importe correrá a cargo del Consistorio. Eso sí, el bono es personal e intransferible y caduca a los 12 meses de ser otorgado.
Cómo solicitar los 16 viajes a 1 euro el trayecto
Pero, ¿Cómo se puede acceder a este servicio? El plazo para solicitar los bonos estará abierto del 15 de octubre al 6 de noviembre y las solicitudes deberán presentarse en el Servicio de Atención Ciudadana (HAZ) del Ayuntamiento.
Podrán solicitar el bono las personas empadronadas en las calles, barrios y caminos incluidos en la convocatoria. Si el número de solicitudes supera el de bonos disponibles, el Ayuntamiento priorizará a personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 % ; mayores de 65 años y jóvenes entre 15 y 17.
El bono permitirá realizar desplazamientos entre las zonas incluidas en la convocatoria y el centro urbano, sin necesidad de justificar el motivo del viaje. Esas calles, barrios y caminos son los siguientes: calles Arraño, Zumeltza, Dubiriz, Gardeagotxi, Santa Kurutz, Gardea, Isusi, Altui, Izardui, Odiaga, Beldui, Larrazabal, Santa Ana, Markuartu, Erkitza, Launtxugoikoa, Saldarriaga, Zabala, Larrea, Kadaltso, Etxeoru, Kaltzaganeta, Torrejón, Txirrieta, Anuntzibai y Telleria.
- Arantzar: número 21.
- Arraño: números del 44 al 62.
- Atxarte: números del 12 al 27.
- Atxeta: números del 31 al 57.
- Goienuri: números del 34 al 46.
- Iturralde: números del 8 al 18.
- Landaluze: números impares 31 y 37, y números del 50 al 62.
- Lezeagabide: números 17 y 19.
- Motxotekale: números del 15 al 23.
- Caminos: Isasi, Goienuri, Katuxa-Ibarra, Olako, Olarte y Oleta.