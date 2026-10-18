Maitena Berrueco 18 OCT 2026 - 21:30h.

El bono de 16 viajes, a un euro el trayecto, busca facilitar la movilidad entre los barrios y el centro. El Ayuntamiento paga el resto

Un taxista de Vitoria denuncia que le ha pasado "de todo" trabajando por las noches: "Salgo a ganarme el pan, no quiero hacerlo con miedo"

Compartir







Vitoria-Gasteiz¿Se imaginan poder trasladarse en taxi desde su domicilio al centro de su localidad, por solo un euro? En Llodio esa tarifa se va a empezar a aplicar a las carreras de los taxis entre las zonas alejadas del pueblo y el centro urbano. El cliente tendrá 16 viajes a ese precio el trayecto durante un año y podrá hacer uso de el, sin necesidad de justificar el motivo del desplazamiento.

Llodio es, como tantos otros municipios vascos, una localidad en la que la vida transcurre agitada en el núcleo urbano, que concentra la actividad comercial y los servicios, rodeado por el sosiego de los pequeños barrios dispersos que conforman el pueblo más grande de Álava.

Muchos de quienes residen en esas zonas más alejadas tienen que desplazarse antes o después al centro urbano para hacer una gestión en el Ayuntamiento, acudir a una cita al centro de salud, hacer compras o asistir a un curso. El Ayuntamiento alavés pretende facilitarles la movilidad a partir de este otoño con un nuevo servicio que ha denominado ‘Auzo Taxi’.

Así, durante un año, quienes lo soliciten podrán disponer de un bono de 16 viajes, a un euro por trayecto. El resto del importe correrá a cargo del Consistorio. Eso sí, el bono es personal e intransferible y caduca a los 12 meses de ser otorgado.

Cómo solicitar los 16 viajes a 1 euro el trayecto

Pero, ¿Cómo se puede acceder a este servicio? El plazo para solicitar los bonos estará abierto del 15 de octubre al 6 de noviembre y las solicitudes deberán presentarse en el Servicio de Atención Ciudadana (HAZ) del Ayuntamiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Podrán solicitar el bono las personas empadronadas en las calles, barrios y caminos incluidos en la convocatoria. Si el número de solicitudes supera el de bonos disponibles, el Ayuntamiento priorizará a personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 % ; mayores de 65 años y jóvenes entre 15 y 17.

El bono permitirá realizar desplazamientos entre las zonas incluidas en la convocatoria y el centro urbano, sin necesidad de justificar el motivo del viaje. Esas calles, barrios y caminos son los siguientes: calles Arraño, Zumeltza, Dubiriz, Gardeagotxi, Santa Kurutz, Gardea, Isusi, Altui, Izardui, Odiaga, Beldui, Larrazabal, Santa Ana, Markuartu, Erkitza, Launtxugoikoa, Saldarriaga, Zabala, Larrea, Kadaltso, Etxeoru, Kaltzaganeta, Torrejón, Txirrieta, Anuntzibai y Telleria.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover