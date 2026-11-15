Redacción Euskadi 15 NOV 2026 - 14:21h.

La cantante dominicana protagonizó las fotografías, vistiendo solo un tanga, en la iglesia Santa María del Coro de San Sebastián

"Es una falta de decoro y respeto, ofensivo para algunas personas", pero eso no basta para una condena penal, justifican los magistrados

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San SebastiánFin al caso de la denuncia de Abogados Cristianos contra la rapera Tokischa por posar "semidesnuda" en la basílica de Santa María del Coro ubicada en San Sebastián (Guipúzcoa). Ya se ha archivado en los tribunales.

Así lo ha dictado recientemente la Audiencia Provincial, según publicaron varios medios como 'El Diario Vasco'. El fallo desestima el recurso que presentó la fundación ante el sobreseimiento libre acordado de un juzgado de instrucción.

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Para los denunciantes, la artista había usado un espacio sagrado como era la iglesia donostiarra para aparecer frente a una representación de Jesucristo con una indumentaria que tacharon de "alto contenido sexual".

La dominicana se hizo unas fotografías en el interior del templo, vestida únicamente con un tanga y cubriéndose los pechos con sus brazos. Estas imágenes las publicó en sus redes sociales el 3 de abril de este 2026.

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Abogados Cristianos añadió en un comunicado emitido por entonces que Tokischa, de forma "provocativa", había utilizado la basílica vasca "para fines comerciales y de exhibición, desvirtuando su significado religioso".

Lamentó que su acto había generado una "profunda indignación y ofensa en la comunidad de fieles católicos". Por ello, señaló que la conducta podía ser constitutiva de un delito de profanación, según el artículo 524 del Código Penal.

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"Falta de respeto y decoro" que no basta para una condena penal

Sin embargo, los hechos, castigados con penas de cárcel de seis meses a un año o multas de 12 a 24 meses, no han sido considerados así por los magistrados de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa.

Argumentan que "carecen de la gravedad y de la antijuridicidad material necesarias" para que se les atribuya la profanación. Justifican que no existió ningún acto de ataque contra elementos sagrados ni puede acreditarse la intención que tenía de ofender.

"Consideramos que se trata de una falta de decoro, y si se quiere de respeto, de un acto irreverente, grotesco, que algunas personas pueden considerar ofensivo", expresan los magistrados literalmente.

No obstante, añaden que eso no basta para que sea conlleve a una posible condena penal. Ya que no hubo contacto físico con ningún objeto religioso ni la artista realizó gestos hostiles hacia los símbolos católicos o los creyentes.

Ningún acto de violencia o incitación al odio religioso

Tokischa simplemente se colocó frente a la cámara, sentada en uno de los bancos del templo, para unas fotografías que no suponen un acto de intimidación, violencia o incitación al odio religioso.

La resolución judicial habla de la libertad de expresión y la creación artística, dos derechos fundamentales con los que debe convivir la protección de las creencias religiosas.

Sobre las imágenes denunciadas por Abogados Cristianos, formaban parte de '(No) Margine', un cortometraje dirigido por Karim Coppola y protagonizado por la cantante dominicana, que visitó varios lugares de San Sebastián.

"Fue una experiencia única, una historia con tanta vulnerabilidad y significado, espero que la disfruten", manifestó la propia rapera al respecto de la grabación. La llevó también al campo de rugby de Puio, las instalaciones de Albaola y el hotel Arima.

"Desafiando las normas que tratan de silenciar nuestros espíritus"

"Mi relación es con Dios, no con la religión. Dios me acepta como soy, me creó, no me juzga, me permite aprender de mis errores y encontrar la verdad por mi misma", expresó Tokischa en sus redes sociales.

Coppola, por su parte, explicó acerca de la obra, dirigiéndose a la cantante: "Tu perspectiva sobre la fe y la libertad de ser quienes somos es exactamente la razón por la que existe este proyecto. Estoy muy agradecido de que hayas compartido tu viaje conmigo".

"Es un recordatorio de que debemos mantenernos fuertes y seguir desafiando las normas que tratan de silenciar nuestros espíritus. Esto es para todos los que todavía luchan por ser vistos", matizó.