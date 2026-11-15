Manuel Pimentel Jaén, 15 NOV 2026 - 14:17h.

SATSE afirma que el SAS únicamente ha contratado a una de las dos profesionales comprometidas y exige un aumento estructural de la plantilla en Obstetricia y Ginecología

Advierten del "riesgo psicosocial" para las profesionales y denuncian que la situación se mantiene a pesar de los requerimientos de la Inspección de Trabajo

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El Hospital Universitario de Jaén continúa sin solucionar "la grave sobrecarga de trabajo" que las matronas del Servicio de Obstetricia y Ginecología llevan soportando "desde hace años".

Así lo denuncia el Sindicato de Enfermería, SATSE, que asegura que el problema continúa a pesar de que la Inspección de Trabajo mantiene en una reciente propuesta de requerimiento que las condiciones laborales de las matronas suponen un riesgo psicosocial muy elevado y exige la adopción de medidas correctoras.

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Según el sindicato, el Hospital de Jaén no ha adoptado todavía ninguna medida para reducir la sobrecarga y garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas para las profesionales. Por ello, reclaman un incremento de la plantilla estructural de matronas.

Compromisos incumplidos

El sindicato indica en un comunicado difundido este jueves que recientemente se ha mantenido una reunión con la nueva delegada territorial de Salud para trasladarle "la gravedad de la situación que atraviesan las matronas del Hospital Universitario de Jaén y reclamar medidas urgentes".

SATSE denuncia que tras dicho encuentro la Delegación se había comprometido a contratar a dos matronas para reforzar la plantilla. Sin embargo, denuncian que únicamente se ha realizado un contrato con una duración limitada del 13 de octubre al 30 de noviembre de 2026.

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"Es decepcionante comprobar que no es la primera vez que la Administración sanitaria incumple sus compromisos con SATSE, pues en enero de 2026, el Servicio Andaluz de Salud anunció la incorporación de dos matronas como medida de refuerzo para hacer frente a la sobrecarga asistencial. Sin embargo, solo se realizó un contrato, limitado a los meses de abril y mayo", indican desde el sindicato de enfermería.

Exigen soluciones estables

Ante estos reiterados incumplimientos, SATSE sostiene que ha solicitado por escrito a la Dirección General de Profesionales del SAS el refuerzo estructural de la plantilla y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

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Por ello, la organización sindical exige la creación inmediata de plazas estructurales de matronas, con una dotación suficiente para responder a las necesidades asistenciales del servicio. "Las profesionales no necesitan más promesas ni contrataciones temporales, sino soluciones reales y estables", reclaman.

Por último, el Sindicato advierte de que la falta de profesionales no solo pone en riesgo la salud laboral de las matronas, sino que también puede comprometer la seguridad de las pacientes y la calidad de la atención sanitaria que reciben las mujeres de la provincia de Jaén.