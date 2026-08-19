Maitena Berrueco 19 AGO 2026 - 18:30h.

Creada en 1978, esta mujer de rasgos prominentes y brazos en alto cuenta con su propia canción desde 1997

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BilbaoEn el calendario de toda bilbaíno y bilbaína hay una semana marcada en rojo durante cada mes de agosto: Aste Nagusia o la Semana Grande. Durante nueve días con sus correspondientes noches, la Villa se rinde a la fiesta y el jolgorio, y lo hace en clave femenina, sí porque si en Bilbao las comparsas son las embajadoras de la jaia (fiesta, en euskera), las txosnas son el punto neurálgico de la diversión, es también una mujer la que simboliza esos días el bilbainismo: Marijaia.

Como no podía ser de otra manera siendo de Bilbao y dada la fama de sus habitantes a ser tendentes a la exageración, permítasenos caer en el estereotipo, Marijaia es de dimensiones XXL, vamos, que es grande como la propia semana festiva. De unos casi cuatro metros de altura, el entrañable personaje encarna a una mujer rubia de cabello ensortijado, con amplia sonrisa, facciones prominentes y sus característicos brazos de gomaespuma en alto, como si estuviera bailando, pero también en una especie de gesto de bienvenida a todos los vecinos y visitantes.

Marijaia lleva envidiablemente sus 48 primaveras o mejor diremos sus 48 agostos. Serán los genes ‘botxeros’ o vaya usted a saber, lo cierto es que por esta mujer icónica no pasa el tiempo desde que, allá por 1978, salió de la imaginación de la pintora y grabadora Mari Puri Herrero el 19 de agosto de 1978, previo encargo de la Comisión de Fiestas. Hay quien apunta a que Mari Puri se basó en la dama de Anboto para diseñar a este emblema festivo.

Rostro cómico y sonrisa gigante

La diseñadora concibió este personaje como una mujer de aspecto tradicional, con vestido de colores inspirado en la ropa utilizada en el ámbito rural y pañuelo en la cabeza. Su rostro es cómico, sonrosado, con ojos azules y rasgos nada discretos. Siempre está bailando, por eso lleva los brazos en alto.

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El próximo sábado 22 de agosto, Marijaia hará su primera y más relevante aparición durante el lanzamiento del txupin, cuando aparece cada año puntual en el balcón consistorial, tras el pregón para presentarse a la ciudadanía bilbaina y dar inicio a las fiestas.

Al contrario que otros iconos festivos próximos como Celedón, Marijaia no tiene una réplica humana. Así que mientras que en Vitoria es posible cruzarse en cualquier momento con el Celedón de carne y hueso, pero una vez pasado el 4 de agosto no se vuelve a ver al muñeco, en Bilbao, Marijaia preside cada momento significativo de Aste Nagusia, por lo que es fácil encontrársela en cualquier lugar de la ciudad, sacándose fotografías con las personas que disfrutan de las fiestas.

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Gora Marijaia!

Desde 1997, Marijaia cuenta con su propia canción que se ha convertido en el himno de Aste Nagusia. 'Badator Marijaia' con letra de Edorta Jiménez y música compuesta por Kepa Junkera contó con otros colaboradores como Ibon Koteron, Natxo de Felipe, Anton Latxa, Alex Sardui, Francis Diez, Gorka Sarriegi e Ixiar Oreja.

"Aste Nagusia bakarra dago hamar gauekoa munduan. Abuztuan Bilbon denok batera katuak eurak be jaietan. Mari, Mari, Marijaia dator. Mari, Mari, Marijaia dator. Uger, uger, Bilboko uretan. Mari, Mari, Marijaia dator. Abuztuan danok zahar eta gazte gizon eta andre jaietan. Zapia lepoan alkar hartuta kolore guztiak dantzetan. Goxa eta erlojua ez ei doaz batera bata edo bestea zoratu egin da. Hara, hara, hara, hara nor datorren hara, hara, hara, gure Marijaia. Ene, ene, ene, oi ai ene bada aste hau pasata barriro joango da. Marijaia bera gure Marijaia Bilbora etorri da Aste Nagusira. Aste Nagusi bakarra munduan bakarra munduan Marijaia".

Cada año Maiajaia resurge, cual ave fénix, literalmente, de sus cenizas. Sí, porque como colofón a nueve días de fiestas, la noche del segundo domingo, el personaje de madera y cartón arde durante un paseo por la Ría que pone fin a Aste Nagusia. Bilbao despide, entre llamas, sus fiestas hasta el año siguiente, lo mismo que en Pamplona dicen adiós a San Fermín entonando el ‘Pobre de Mi’. Siguiendo el diseño de Herrero, se elabora una nueva Marijaia a gran escala, al modo de los antiguos gigantes y cabezudos que presidirá cada momento significativo de la siguiente Aste Nagusia. ¡Ya queda menos!