Maitena Berrueco 15 NOV 2026 - 21:29h.

El itinerario permite recorrer la evolución del caserío desde finales del siglo XV mediante el uso del teléfono móvil

¿Los caseríos vascos, en peligro?: el fuego se ceba en 2026 con ellos y reduce a cenizas algunas de estas edificaciones

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BilbaoEl caserío vasco es mucho más que una casa de labradores. Hay quien, como el profesor Alberto Santana, considera que concebir y diseñar una vivienda rural tan perfecta y eficiente es la máxima “invención vasca”.

Algunos de los primeros caseríos que se construyeron hace ya 500 años, aún hoy siguen en pie. Muchos de ellos cerca de la localidad de Ispaster que ha decidido mostrarlos al mundo a través de una visita guiada interactiva de 12 paradas, que incluye los baserris Erkiaga Bekoa, Axpe Aurrekoa, Erkiaga Erdikoa, Solarte Nagusia/Aldeko Goikoa, Solarte Goitia/Garrone, Batiz Nagusia y Urkitza Torre, entre otras.

‘Geuretxea’ ('Nuestra casa', en euskera) es el nombre de ese itinerario interactivo que ha puesto en marcha este Ayuntamiento vizcaíno de la localidad de Lea-Artibai, para descubrir algunos de los caseríos más antiguos y mejor conservados del País Vasco.

Un museo vivo

Se trata de un recorrido autoguiado con 12 paradas, entre baserris, molinos, ermitas y hasta palacios, en el que la tecnología digital permitirá al visitante conocer la evolución del caserío vasco y de la vida que se desarrolló en torno a él a través de las edificaciones que aún se conservan en Ispaster.

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Con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, nace esta ruta guiada por la memoria y el patrimonio vasco. Un recorrido por distintas épocas para descubrir cómo fueron cambiando la arquitectura, el trabajo y las formas de vida, y cómo esas huellas siguen presentes en el paisaje actual.

La ruta estará disponible en Wikiloc, y contará con señalización en sus diferentes puntos. A lo largo del camino los códigos QR con relatos sonoro de ficción, recreaciones 3D y vídeos permitirán al visitante sumergirse en las costumbres del caserío vasco y viajar en el tiempo a través de detalles que el paisaje, por sí solo, no siempre puede mostrar.

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‘Geuretxea’ es, además de un recorrido por la geografía próxima a Ispaster, un viaje en el tiempo, desde los primeros baserris de finales del siglo XV y principios del XVI hasta los construidos dos siglos más tarde. La evolución en los usos y el cambio en los gustos se aprecia en las edificaciones más sobrias, al inicio, como Erkiaga Bekoa, que evolucionaron hasta las colosales construcciones de la época gótica, como el Palacio Arana.

La ermita de San Martín, la ermita de Santiago o el molino de viento de Aixeder, situado en la cima de la colina de San Martín, en el barrio de Soluanes completan el recorrido.