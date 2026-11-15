Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Euskadi

Así es 'Geuretxea', la ruta interactiva para descubrir cinco siglos de historia de los caseríos vascos, en Ispaster

El caserío Erkiaga Bekoa es uno de los más antiguos
Una de las edificaciones que aún se conservan en Ispaster.. Europa Press
Compartir

BilbaoEl caserío vasco es mucho más que una casa de labradores. Hay quien, como el profesor Alberto Santana, considera que concebir y diseñar una vivienda rural tan perfecta y eficiente es la máxima “invención vasca”.

Algunos de los primeros caseríos que se construyeron hace ya 500 años, aún hoy siguen en pie. Muchos de ellos cerca de la localidad de Ispaster que ha decidido mostrarlos al mundo a través de una visita guiada interactiva de 12 paradas, que incluye los baserris Erkiaga Bekoa, Axpe Aurrekoa, Erkiaga Erdikoa, Solarte Nagusia/Aldeko Goikoa, Solarte Goitia/Garrone, Batiz Nagusia y Urkitza Torre, entre otras.

PUEDE INTERESARTE

Geuretxea’ ('Nuestra casa', en euskera) es el nombre de ese itinerario interactivo que ha puesto en marcha este Ayuntamiento vizcaíno de la localidad de Lea-Artibai, para descubrir algunos de los caseríos más antiguos y mejor conservados del País Vasco.

Un museo vivo

Se trata de un recorrido autoguiado con 12 paradas, entre baserris, molinos, ermitas y hasta palacios, en el que la tecnología digital permitirá al visitante conocer la evolución del caserío vasco y de la vida que se desarrolló en torno a él a través de las edificaciones que aún se conservan en Ispaster.

PUEDE INTERESARTE

Con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, nace esta ruta guiada por la memoria y el patrimonio vasco. Un recorrido por distintas épocas para descubrir cómo fueron cambiando la arquitectura, el trabajo y las formas de vida, y cómo esas huellas siguen presentes en el paisaje actual.

La ruta estará disponible en Wikiloc, y contará con señalización en sus diferentes puntos. A lo largo del camino los códigos QR con relatos sonoro de ficción, recreaciones 3D y vídeos permitirán al visitante sumergirse en las costumbres del caserío vasco y viajar en el tiempo a través de detalles que el paisaje, por sí solo, no siempre puede mostrar.

Arana Jauregia
Arana Jauregia. Wikiloc

‘Geuretxea’ es, además de un recorrido por la geografía próxima a Ispaster, un viaje en el tiempo, desde los primeros baserris de finales del siglo XV y principios del XVI hasta los construidos dos siglos más tarde. La evolución en los usos y el cambio en los gustos se aprecia en las edificaciones más sobrias, al inicio, como Erkiaga Bekoa, que evolucionaron hasta las colosales construcciones de la época gótica, como el Palacio Arana.

Aixeder Errota, uno de los poquísimos molinos de viento que se conservan en Vizcaya
Aixeder Errota, uno de los poquísimos molinos de viento que se conservan en Vizcaya. Wikiloc

La ermita de San Martín, la ermita de Santiago o el molino de viento de Aixeder, situado en la cima de la colina de San Martín, en el barrio de Soluanes completan el recorrido.

Temas