Varios compañeros apreciaron las dificultades para hablar del agente, el fuerte olor alcohol y los ojos rojos

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El Tribunal Militar Central ha suspendido de empleo durante cuatro meses a un cabo primero de la Guardia Civil destinado en Tolosa, Guipúzcoa, por presentarse ebrio para hacerse cargo de la vigilancia de las cámaras de seguridad del cuartel de la localidad.

Según informa 'El Diario Vasco', los hechos se remontan a enero de 2023, cuando el agente tenía asignado un servicio de vigilancia de las instalaciones del cuartel de Tolosa entre las 20:00 horas de la tarde y las 03:00 de la madrugada.

No obstante, por necesidades de personal, se acordó adelantar el relevo de otro guardia civil que se encontraba protegiendo las dependencias, por lo que debía incorporarse a esa tarea a las 20:00 horas. El compañero al que debía sustituir apreció que el agente presentaba los ojos rojos y un fuerte olor alcohol cuando se incorporó al puesto.

Dificultades para mantener el equilibrio y fuerte olor a alcohol

También presentaba dificultades para mantener el equilibro y, según declaró el compañero, el cabo primero se dirigió a sentarse y le dijo: "Vete ya, que si hace falta tiro de pistola y si no pues le echo las culpas al Guardia", recoge el citado medio.

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El agente relevado comunicó lo ocurrido a sus superiores y otro agente se percató a las 21:30 horas de que la puerta de acceso al acuartelamiento estaba abierta y no cerraba correctamente. Al acercarse al cuarto de monitores para comunicarlo, encontró dentro al cabo primero y a una brigada, ambos vestidos de paisano.

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Según su testimonio, presentaba dificultades para hablar, los ojos enrojecidos y un evidente olor a alcohol. Otro agente repitió esas apreciaciones cuando acudió a efectuar el relevo a las 22:00 horas. Encontró al cabo primero sin uniforme ni arma reglamentaria y observó que se trababa la lengua y caminaba inestable.

El cabo primero recurrió la sanción alegando que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, que los hechos no encajaban en la infracción aplicada y que el castigo era desproporcionado. También cuestionó la credibilidad de los compañeros que declararon contra él, especialmente la del agente con el que había mantenido el altercado durante el relevo.

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El Tribunal Militar Central rechaza estos argumentos. La sentencia, fechada el 29 de septiembre de 2026, considera que existen pruebas suficientes para acreditar el estado de embriaguez, puesto que cuatro guardias civiles describieron síntomas coincidentes y observados directamente durante el servicio.